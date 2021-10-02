Halk otobüsündeki panik anları kamerada Halk otobüsüne çarpan yük asansörünün neden olduğu panik görüntülere yansıdı

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Denizli’de yeterli önlem alınmadan çalışan yük asansörünün, yolcu dolu halk otobüsüne çarpması sonucu bir kişini yaralandığı kazada yaşanan panik anları, araç içi kameralarına yansıdı.



Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde dün meydana gelen kazada; Çaybaşı Caddesindeki apartmandan taşınan ailenin eşyalarını indirmek için nakliye firması tarafından anayol üzerine yük asansörü kuruldu. Çevresinde yeterli önlem alınmayan yük asansörü, kontrolsüz bir şekilde kapatılırken, içerisindeki yolcularla seyir halinde olan halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle camları patlayan halk otobüsünde bulunan yolcular, panikle kendilerini dışarıya attı. Kazada elinden yaralanan bir yolcu, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Halk otobüsüyle yolculuk ederken, oturduğu cama yük asansörünün çarpması sonucu yaralanan kişi ve diğer yolcuların yaşadığı panik anları, araç içi kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ana caddede seyir halinde olan halk otobüsünün arka camlarına hızla inen yük asansörünün çarptığı, kırılan camların yanında oturan yolcuların başlarını eğerek kendilerini korumaya çalıştığı, yaşanan panik ortamı ve sonrasında yolcuların çıkış kapılarına doğru hareket ettiği anlar yer aldı.

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