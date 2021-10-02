Balon turu sonrası turistlerin önünde sürpriz evlilik teklifi



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde restoran işleten Mehmet Kıvılcım (30), kız arkadaşı Seda Pay'a (24) katıldıkları balon turu sonrası İspanyol turistlerin ve arkadaşlarının önünde pankart açarak sürpriz evlilik teklifi yaptı. Kıvılcım, 'Evet' diyerek teklifini kabul eden Pay'ın parmağına yüzük takıp, birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı.

Pamukkale Mahallesi'nde restoran işleten Mehmet Kıvılcım, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı hemşire olan Seda Pay'a evlilik teklifi yapmak için sabah erken saatlerde balon turu gezisi ayarladı. Çift, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale semalarında balon turu yaptı. Turun ardından balondan inen ikiliyi, İspanyol turistlerin arasındaki Kıvılcım'ın arkadaşları 'Seni Seviyorum, benimle evlenir misin?' yazılı pankartla karşıladı. Bu sırada Kıvılcım, pankartın yanında diz çöküp, kız arkadaşı Seda Pay'a sürpriz evlilik teklifi yaptı. Kıvılcım, 'Evet' diyerek

teklifi kabul eden kız arkadaşının parmağına tek taş yüzük taktı. İkili, mutluluklarını birbirlerine sarılarak kutladı.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-10-02 18:26:58



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