FETÖ'nün 'eyalet ablası' tutuklandı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan ve 'eyalet ablası' olduğu iddia edilen Ayşe Özdoğan (44), yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ayşe Özdoğan'ın, Serinhisar ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Dün operasyon düzenleyen polis, Ayşe Özdoğan'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdoğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayşe Özdoğan'ın örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığı, ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütün 'eyalet ablası' olarak görev yaptığı iddia edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-10-03 13:20:14



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