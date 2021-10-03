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Denizlispor, Boluspor ile golsüz berabere kaldı TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Denizlispor: 0

İHA

Denizlispor, Boluspor ile golsüz berabere kaldı TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Denizlispor: 0

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Denizlispor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bregu’nun şutunu kaleci Stachowiak kurtardı.
25. dakikada Odah’ın pasında ceza sahası dışından Eray’ın aşırtma şutu yandan auta çıktı.
35. dakikada Bregu’nun ceza sahası içinden sert şutunda kaleci Stachowiak son anda topu kornere çeldi.
42. dakikada ani gelişen Denizlispor atağında Muğdat sol çaprazda kaleci Selmani ile karşı karşıya kaldı. Muğdat’ın şutunu kaleci güçlükle kurtardı.
65. dakikada Roshi’nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki sert şutunu Stachowiak kornere çeldi.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Kemal Mavi xx, Abdullah Uğur Sarı xx
Boluspor: Selmani xx, Abdurrahim Dursun xx, Fethi Özer xx, Zahir Çınar xx Ali Keten xx, Eray Ataseven xx (Tugay Kaçar dk. 83 ?), Bregu xx (Arda Köksal dk. 83 ?), Novak xx (Berk Yıldız dk. 72 xx), Roshi xx, Abdurrahman Canlı xx (Arda Hilmi Şengül dk. 90+4 ?), Marshal xxx
Yedekler: Ömer Alıcı, Hakan Bilgiç, Emin Bayram, Talha Erdoğan, Kaba, Alican Özyürek
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Denizlispor: Stachowiak xx, Hakan Çinemre xx, Oğuz Yılmaz xx, Schwechlen xx, Gökhan Süzen xx, Onazi xx, Aissati xx (Djedje dk. 89 ?), Muhammed Gönülaçar xx, Mayi xx (Tusha dk. 76 xx), Muğdat Çelik xx (Mustafa Çeçenoğlu dk. 46 xx), Ömer Şişmanoğlu xx (İlhan Depe dk. 63 xx)
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir, Erdal Akdarı, Alaattin Öner, Eren Kiryolcu
Teknik Direktör: Bulut Turhan
Sarı kartlar: Fethi Özer (Boluspor), Ömer Şişmanoğlu (Denizlispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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