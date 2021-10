Kızılcabölükspor - Altındağspor: 2-2 

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Emre Bulut (xx), Gökmen Çambel (xx), Kaan Kaya (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Muzaffer (x) Mustafa Acar (x), Ali (xx), Mustafa Altun (x) (Dk. 70 Furkan Çetin x), Adem (x), Furkan Çetinkaya (x) (Dk. 69 Mehmet Kaan x), Anıl (x) (Dk. 69 Alpay x), Mehmet Akif (xxx) (Dk. 88 Tekin), Özgür (xx), Vedat (xx), Kıvanç (xxx) (Dk. 77 Yiğit x)

ALTINDAĞSPOR: Gökhan (x) Kaan (x), Hüseyin (xx) (Dk. 46 Ali Eren x), Gürkan (xx), Bayram (x) (Dk. 46 Hakan x), Efe Can (x) (Dk. 81 Emre Can), Fatih (x) (Dk. 46 Yaşar x), Erkut (x) (Dk. 80 Gürol), Alperen (xxx), Muzaffer (xx), Aybars (xxx)

GOLLER: Dk. 29 Kıvanç, Dk. 78 Mehmet Akif (Kızılcabölükspor), Dk. 47 Alperen, Dk. 90 Emre Can (Altındağspor)

SARI KARTLAR: Özgür, Anıl, Adem (Kızılcabölükspor), Kaan, Erkut, Yaşar (Altındağspor)

KIRMIZI KART: Dk. 84 Kaan (Altındağ)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan düşme hattındaki Kızılcabölükspor, konuk ettiği Altındağspor'la iki kez öne geçtiği maçta 2-2 berabere kaldı.

Ege ekibi 29'uncu dakikada Kıvanç'la golü buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Altındağspor 47'inci dakikada Alperen'in ayağında tabelayı eşitledi. Kızılcabölükspor 78'inci dakikada Mehmet Akif'le bir kez daha üstünlük sayısını bulurken, konuk takım 84'üncü dakikada Kaan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Maçta son sözü 90'ıncı dakikada sahneye çıkan Emre Can söyledi: 2-2. Kızılcabölük bu sonuçla 5 maçta 2 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-10-03 17:38:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.