Kızılcabölükspor evinde 2 puan kaybetti Kızılcabölükspor: 2 Yeni Altındağ Belediyespor: 2

TFF 3. Lig B. Grupnç takımlarından Kızılcabölükspor, sahasında ağırladığı Yeni Altındağ Belediyespor ile 22 berabere kaldı.



Maçtan Dakikalar;

Dk 1' Sol kanattan bindiren Vedat'ın yerden ortasında ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Kıvanç'ın vuruşunu kaleci Gökhan iki hamlede kontrol etti.

Dk 29' Mehmet Akif'in nefis ara pası ile kaleci Gökhan'la karşı karşıya kalan Kıvanç plase bir vuruşla fileleri havalandırdı. 10

Dk 46' Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa en son dokunan Alperen fileleri havalandırdı. 11

Dk 56' Sol kanattan içeri doğru kat eden Alperen'in ceza sahası dışından sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.

Dk 69' Ceza sahası dışından Mehmet Akif'in sert şutunu kaleci Gökhan iki hamlede kontrol etti.

Dk 78' Mehmet Akif'in yaklaşık 25 metreden çok sert şutunda top 90 diye tabir edilen noktadan filelerle buluştu. 21

Dk 84' Ceza sahası dışında Mehmet Kaan'a çok sert giren Kaan direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dk 90+1' Emre Can'ın ceza sahası dışından sert şutunda top filelerle buluştu. 22

Maç sonucu:22



Stad: Kızılcabölük Semt

Hakemler : Emre Bulut, Gökmen Çambel, Kaan Kaya

Kızılcabölükspor : Muzaffer Sarıibrahim, Mustafa Acar, Furkan Çetinkaya (69' Mehmet Kaan Türkmen), Ali Aydın, Vedat Saygı, Özgür Kedikli, Anıl Yıldırım (69' Alpay Eroğlu), Adem Aydın, Mehmet Akif Şerifoğlu (87' Emre Tekin Pınar), Mustafa Altun (69' Furkan Şamil Çetin), Kıvanç Salihoğlu (76' Yiğit Kadıoğlu)

Yedekler : Enes Akgün, Can Bayırkan

Teknik Direktör : Hasan Şermet

Yeni Altındağ Belediyespor: Gökhan Köstereli, Kaan Uykur, Efe Can Çölbekler (80' Emre Can Dönmez), Fatih Karslı (46' Yaşar Kaan Yılmaz), Mehmet Erkut Şentürk (80' Gürol Demirezen), Alperen Doğan, Hüseyin Erol (46' Ali Eren Demirkol), Muzaffer Doğan, Gürkan Alver, Atilla Aybars Garhan, Bayram Can Alyurt (46' Hakan Bozkurt)

Yedekler : Kerem Vergilier, Osman Keçelioğlu

Teknik Direktör : Evren Şenel

Goller : 29' Kıvanç Salihoğlu, 78' Mehmet Akif Şerifoğlu (Kızılcabölükspor) 46' Alperen Doğan, 90+1' Emre Can Dönmez (Yeni Altındağ Belediyespor)

Sarı Kartlar : 42' Özgür Kedikli, 45' Anıl Yıldırım, 72' Adem Aydın, 90+4' Alpay Eroğlu (Kızılcabölükspor) 84' Mehmet Erkut Şentürk, 85' Yaşar Kaan Yılmaz Yeni Altındağ Belediyespor)

Kırmızı Kart : 84' Kaan Uykur Yeni Altındağ Belediyespor)

