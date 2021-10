Sağlıklı yaşam için yürüdüler Denizli’de 7'den 70’e herkes sporla buluştu

Dünya Yürüyüş günü kapsamında Denizli’de düzenlenen etkinliğe 7’de 70’e onlarca sporsever, 12 kilometre yol boyunca doğada yürüyüş yaptı.

Yapılan çeşitli fiziksel aktivitelerle hem salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek ruhsal ve bedensel olarak güçlü amacı ile “4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” ülkenin ve dünyanın dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. Her yıl 34 Ekim tarihleri arasında dünyanın birçok noktasında düzenlenen Dünya yürüyüş günü kapsamında Denizli’de bir grup spor severler tarafından doğa da yürüyüş etkinliği yapıldı. Etkinliğe spora gönül veren 7’de 70’e onlarca sporsever katıldı. Etkinlike koşu ve spor egzersiz hareketleri yapıldı. Etkinlik Çameli ilçesine ait Kolak Gölüne doğru 12 kilometre yol yürüyüşü sonrası son buldu.



“Spor için bir araya geldik”

Denizli’de bulunan bir grup sporseverlerin düzenlediği etkinliğe katılan Özlem Gücenmez, yürüyüş hakkında açıklamalarda bulundu. Gücenmez, her yıl “Dünya Yürüyüşü Günü” için toplanarak spor etkinleri düzenlediklerini ifade etti. Gücenmez, “Her yıl özel etkinlerle bugünü kütlüyoruz. Bugünün bizim için yeri ayır. Çünkü yürüyüş yapmak insanları ruhunu ve bedenini rahatlatıyor. Spor için bir araya geldik. Spor insanların vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bizlerde arkadaşlarımızla beraber toplandık. Bugüne özel olarak yürüyüşü yaptık. Çok eğlendik ve güzel zaman geçirdik. Çok fazla katılım da oldu. Bu etkinliğe katılımın fazla olması bizi çok mutlu etti. Etkinliğimize küçük kardeşlerimizden, yaşlı vatandaşlarımıza varıncaya kadar geniş yaş grubunda katılımlar oldu. Sağlıklı yaşam için sahip olduğumuz he yeri geziyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.