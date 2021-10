Pamukkale’de kurs başvurularında son gün 10 Ekim 2021

Pamukkale Belediyesinin “Pamukkale’de Kurs Zamanı” adıyla gerçekleştirdiği ve her yaştan vatandaşın katılabileceği kursların kış dönemi kayıtları devam ediyor. 13 dalda açılan kış kursları için son başvuru tarihi 10 Ekim 2021 günü olarak belirlendi.



Pamukkale Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen Pamukkale’de Kurs Zamanı adıyla açılan kursların kış dönemi kayıtları devam ediyor. Çocuklardan, gençlere; kadınlardan, engellilere kadar her kesime hitap eden kurslara Pamukkaleli vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. 24 Eylül’de başlayan Pamukkale’de Kurs Zamanı Kış Dönemi Kurslarında engelliler ve kadınlar için el sanatları, biçki dikiş, seramik porselen çiçek yapımı, satranç, etkili ve hızlı okuma, Almanca (A1) seviyesi, İngilizce (A1) seviyesi, bağlama, diksiyon, ebru, halk oyunları, işaret dili dersleri verilecek. Kurslar, Pamukkale Belediyesi’nin Atatürk Caddesi üzerindeki ek binasında gerçekleşecek. Ayrıca mahalle sakinlerinin yoğun talebi üzerine Dokuzkavaklar Zeybek Camisi altı ve Fatih Kapalı Pazaryerinde de el sanatları kursları açılacak. Burada açılacak el sanatları kurslarına katılmak isteyenler başvuruları ilgili mahalle muhtarlıklarına yapılabilecek. Korona virüs salgını dolayısıyla, pandemi kurallarının uygulanacağı ve aşı şartı ile katılım yapılabilecek olan kurslara başvurular 10 Ekim 2021 günü saat 24.00’te sona erecek. Herkesin kendine ve zamanına uygun kurs seçebileceği farklı branşlardaki kurslara başvurular www.pamukkale.bel.tr adresi ile birlikte Pamukkale Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden de ilgili linklere ulaşarak başvuru yapılabiliyor.



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kurslar sayesinde birçok kişinin zamanını iyi değerlendirdiğini ifade ederek, “Yaz ve kış dönemlerinde devam eden kurslarımıza gösterilen ilgi sevindirici. Kış dönemi için kayıtlarımız devam ediyor. Her yaştan vatandaşımız kendi ilgi alanına göre seçtiği kursa katılarak zamanını iyi değerlendirme imkanına sahip olabilir. Tüm vatandaşlarımızı bu kurslara bekliyoruz. Hemşerilerimizi başvuru için belirlenen 10 Ekim 2021 tarihine kadar başvurularını yapmalarını rica ediyoruz” dedi.

