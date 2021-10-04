Kızılcabölükspor fırsat tepti

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DENİZLİ, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Altındağspor'la 2-2 berabere kalan Kızılcabölükspor, ilk galibiyetini almaya çok yaklaştığı karşılaşmada 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. İlk yarısını 1-0 önde kapattığı müsabakada ikinci yarının başında Mustafa Acar'ın kendi kalesine attığı golle talihsizlik yaşayan sarı-kırmızılı takım bir kez daha öne geçmesine rağmen, 10 kişi kalan rakibi karşısında 90'ıncı dakikada kalesinde gol görerek 1 puana razı oldu. Oynadığı 5 maçta 2 puan toplayarak düşme hattından kurtulamayan Denizli temsilcisinde Yomraspor deplasmanı öncesi Adem cezalı duruma düştü.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2021-10-04 11:24:27



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