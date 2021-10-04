Kazadan 3 gün hastanede hayatını kaybetti

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Denizli’nin Çal ilçesinde kamyonetle otomobilin kavşakta yol verme anlaşmazlığı yüzünden çarpışması sonucu meydana gelen kazada hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, 3 gün sonra hayatını kaybetti.



Kaza, Uşak Denizli karayolu Denizler kavşağında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre; ile Çivril ilçesinden Denizli istikametine seyir halinde olan Osman D. idaresindeki 20 PK 841 plakalı kamyonet Denizler Kavşağına geldiği esnada, Çal’a bağlı Denizler Mahallesinden gelerek Denizli yoluna giriş yapmak isteyen Hasan Hüseyin B.’nin kullandığı 42 BHR 20 plakalı otomobile arka yan kısmında çarptı. İki aracın yol verme anlaşmazlığı yüzünden çarpıştığı kazada, arka kısmından aldığı darbe sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada yolcu konumunda bulunan Mehmet Böceci ve eşi Ümmügülsüm Böceci, ambulansla Denizli’deki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Hastanede 3 gün yaşam mücadelesi verebildi

Denizli’de tedavi altına alınan Ümmügülsüm Böceci’den kötü haber geldi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Ümmügülsüm Böceci, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.

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