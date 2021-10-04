Denizli'de 18 kilo 840 gram esrar ele geçirildi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda, 18 kilo 840 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çıtak Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık bir aylık fiziki ve teknik takip yürüten jandarma, operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adrese baskın yapan ekipler, çiftçi Mustafa Aksöz'ü yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmanın narkotik köpekleri 'Manşet' ve 'Arteon'un da yer aldığı aramalarda, 18 kilo 840 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Aksöz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çivril Deniz TOKAT
2021-10-04 14:19:53
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