Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde arta kalan yemekler Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Pet Kafe ve Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisine gönderilerek sokak hayvanları için mama oluyor.



Özel Denizli Cerrahi Hastanesi ve Merkezefendi Belediyesi arasında imzalanan protokol ile hastanede arta kalan yemekler can dostlarına mama oluyor. Üretim merkezinde otellerden, restoranlardan, fabrikalardan, pastanelerden, fırınlardan ve evlerden alınan yemek artıkları, mama üretim cihazında modern ileri işleme teknikleri ile sokak hayvanları için mama haline getiriliyor. Toplumdan aldığını topluma verme vizyonuyla Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nin uzun yıllardır sosyal sorumluluk faaliyetlerini desteklerini her fırsatta dile getiren hastane yönetimi, sokağa atılacak yemek artıklarının sokaktaki canlılara mama olması için bu projenin bir destekçisi olmayı sürdüreceklerini belirtti.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle de sokak hayvanlarının her zaman yanlarında olduklarını ve ilerleyen dönemlerde olmaya devam edeceklerini aktardı.

