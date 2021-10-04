Hayvanları korumak için birlik çağrısı

Denizli’de faaliyet gösteren üç hayvan hakları derneği, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde işbirliği çağrısında bulundu.



Dünya genelinde maddi kazanç ve eğlence amacıyla birçok hayvan, işkence, eziyet ve kötü muameleye maruz kalıyor. Bu yüzden her yıl 4 Ekim'de hayvanlara merhametli davranmak, koruyup kollamak, iyi koşullarda beslenmeleri, duyarlı davranılması konusunda farkındalığa dikkat çekmek için etkinlikler düzenleniyor.



“Hayvan şiddetlerin önüne geçmek istiyoruz”

Denizli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Bülent Gökçe, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu. Gökçe, “Hayvanlara yönelik yapılan şiddet ve canlıları korumaya yönelik bir çalışmamız var. İlçe belediyelerimiz ile iletişim halindeyiz. Hayvanlara yönelik şiddet konusunda belediyelerle iletişim kuruyoruz. Ülke genelinde yaşanan hayvan şiddetlerin önüne geçmek istiyoruz. Denizli’de faaliyet gösteren 3 tane dernek ile birlikte hayvan hakları inisiyatifi kurduk. Birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizler birçok okula yavru köpek ve kedi yuvaları koyacağız” diye konuştu.

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