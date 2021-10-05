Pamukkale Belediyesinin 2022 yılı bütçesi belli oldu

Pamukkale Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi belli oldu. Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı toplantısında yapılan görüşmeler sonunda 2022 yılı bütçesi 400 milyon TL olarak belirlendi.



Pamukkale Belediye Meclisi Ekim ayı 2. oturumunda 2022 yılı tahmini bütçesi belli oldu. Belediye Başkanı Avni Örki’nin başkanlığında toplanan Belediye Meclisi’nde yapılan bütçe görüşmelerinde, Başkan Yardımcıları, birim müdürleri de hazır bulundu. Pamukkale Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi müdürlük bazında tek tek oylanarak detaylı şekilde ele alındı. Pamukkale Belediyesi’nin 2022 yılı tahmini bütçesi 400 Milyon TL olarak kabul edildi.



Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, göreve geldikleri ilk günden bu yana ilçede yaşayan vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade ederek, “Pamukkale'miz için 2022 yılında harcanacak bütçemizi belirledik. 2022 yılındaki bütçemiz 400 milyon TL oldu. Bugün onaylanan bütçemiz halkımıza hizmet olarak geri dönecektir. Rabbim bu hizmetleri kazasız belasız bir şekilde vatandaşlarımıza iletmeyi bizlere nasip etsin. Başta meclis üyelerimiz olmak üzere halkımız için hizmet üreten Belediye Başkan Yardımcılarımız ile Pamukkale Belediyemizin her kademesinde yer alan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gelecek yıl kullanılacak olan bütçemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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