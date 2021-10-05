Merkezefendi Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi 435 milyon TL

Merkezefendi Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısında yapılan görüşmeler sonunda 2022 yılı bütçesi 435 milyon TL olarak belirlendi.



Merkezefendi Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı toplantısının 2. oturumu gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın başkanlığında toplanan mecliste 10 madde görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan 2022 yılı bütçe görüşmeleri de tamamlandı. Müdürlük nezdinde oylamaya sunulan bütçe kabul edildi. Buna göre Merkezefendi Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 435 milyon TL olarak belirlendi.



2022 yılı bütçesinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Doğan, “Öncelikle bütçenin hazırlanmasında emeği geçen Başkan Yardımcılarıma, meclis üyelerimize, müdürlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler, hemşehrilerimize doğru bütçe ile doğru hizmetler yapmak için bu göreve geldik. Bütçeyi doğru kullanmak, doğru projeleri ilçemize kazandırmak bu dönemde çok önemli. 2022 yılı bütçemiz, oylama sonucunda 435 milyon TL olarak kabul edildi. Yeni bütçemiz ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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