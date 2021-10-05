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Üretici umudunu ayvaya bağladı Geçen yıl 4 TL'den satılan ayvada bu yıl fiyat beklentisi yüksek

İHA

Üretici umudunu ayvaya bağladı Geçen yıl 4 TL'den satılan ayvada bu yıl fiyat beklentisi yüksek

Denizli’de nara alternatif olarak yaklaşık 10 bin dekar alanda dikimi yapılan ayva çiftçinin umudu oldu. Geçen yıl kilogramı tarlada toptan 3.904 TL’den satılan ayvanın, bu yıl 67 TL seviyelerinde satılması bekleniyor.
Denizli’nin Pamukkale İlçesine bağlı Irlıganlı Mahallesi’nde nara alternatif olarak yaklaşık 10 bin dekar alanda dikimi yapılan ayva, kuraklık, girdi maliyetlerinin yüksekliği ve rekolte kaybından sıkılan çiftçinin umudu oldu. Geçen yıl kilogramı tarlada toptan 3.90 4 TL’den satılan ayvanın bu yıl 67 TL seviyelerinde satılması bekleniyor. Ağırlıklı olarak Rusya ve Avrupa ülkelerine ihracatı yapılan ayvanın hasadı Ekim ayı ortalarında başlayacak, bir ay boyunca devam edecek.

Kış aylarında yaşanan soğuk vurgunu, aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle rekolte kaybı yaşansa da bu yıl bölgeden 10 bin tona yakın ayva hasadının yapılmasının beklendiğini anlatan ayva üreticisi Mehmet Ali Yılmaz, ayva üreticinin bu yıl yüzünün güleceğini söyledi. Ayva üretiminin ve hasadının nara göre biraz daha kolay olduğunu, ayvanın raf ömrünün uzun olması nedeniyle dikim alanlarının her geçen yıl arttığını belirten Mehmet Ali Yılmaz, “Pamukkale Ovasında yeni dönemde nara alternatif olarak ayva üreticiliği yapılıyor. Raf ömrünün uzun süre olması burada yetiştirilen ayvayı farklı bir noktaya taşıyor. Geçen yıl 3.90 4 TL seviyesinde satışı gerçekleştirilen ayvanın güncel artışlar, girdi maliyetleri, pandemiye bağlı meyve ve sebzedeki o ciddi fiyat artışı, kuraklık etkileri, soğuk etkileri ve sulama suyuna bağlı eksiklikler kaynaklı üretim eksikliği ile birlikte 67 TL seviyesinde olması gerektiğine inanıyorum. Üreticilerimizin de bu inancı taşıdıklarını biliyorum. Soğuk zararı olarak tabir ettiğimiz çiçeklenme dönemindeki o sert soğuk zararı rekoltede düşüşe sebebiyet verdi” dedi.

Hasat süresi uzayabilir
Ayvanın hasadının gerekli bakım ve ilaçlamayla yılbaşına kadar yapılabileceğini anlatan Yılmaz, “Ortalama değerlere baktığımızda 10 bin ton civarında üretim gerçekleştirebileceğimizi tahmin ediyorum. Bizim meyve ihracatımızda Rusya’ya, Avrupa ülkelerine ve kalitesi, kalibresi ciddi başarıya sahip, marka değerini narda yaptığımız gibi ayvada da oluşturabileceğimize inanıyorum. Üreticilerimizin gayreti ve emekleri ile bu sezonunda başarılı geçeceğini düşünüyorum. Ekim ayının 15’i ile 20’sinde ortalama hasat tarihi olarak karşımıza çıkıyor. Bir aylık periyotta hasat söz konusu. Kaldı ki ayva hasadı gecikse dahi ilaçlamalarla, bakım ve gözetim ile muhafaza edilebiliyor. Ekim ayında başlayan hasat yılbaşına kadar devam edebiliyor. Onunda sağladığı avantajlar söz konusu” dedi.

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