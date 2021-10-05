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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de sporun önemine vurgu yapıldı

İHA

Denizli'de sporun önemine vurgu yapıldı

Denizli'de geçtiğimiz yıl pandemi önlemleri nedeniyle yapılamayan Amatör Spor Haftası kutlamaları, bu yıl kortej yürüyüşü ile başladı. Açıklamada, sporun önemine vurgu yapıldı.

Her yıl 410 Ekim 2021 tarihleri arasında geleneksel olarak yapılan ancak geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan amatör spor haftası yoğun katılım ile başladı. Valilik binası önünden başlayarak Gazi Bulvarı'ndan 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüyen protokol ve sporcular meydanda vatandaşlarla kucaklaştı. Yürüyüş esnasında Gazi Bulvarı'nda bulunan vatandaşlar alkışlarla sporculara destek oldu. Çeşitli sportif gösterilerin de yapıldığı açılış programında ilk olarak Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ayşe Sarıkaya konuştu. Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu konuşmasını yaptı. Konuşmaların ardından protokol ve vatandaşlar gösteri izledi. Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Ayşe Sarıkaya, Denizli Büyükşehir elediye Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, Önceki Dönem DASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, Gençlik ve Spor Pamukkale İlçe Müdürü Zafer Akçay, Merkezefendi İlçe Müdürü İbrahim Kovan da katıldı.

Geçen yıl covid19 nedeni ile yapılamayan kortej yürüyüşünün bu yıl 9.’sunu düzenlediklerini söyleyen Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, “Bugün 81 ilde Amatör Spor Haftasını başlatmış bulunuyoruz. 410 Ekim tarihlerini kapsayacak bir dizi etkinliklerle şehrimizin değişik yerlerinde, ilçelerinde bu etkinlikleri birlikte kutlayacağız. Amacımız amatör spora ilgiyi arttırmak ve farkındalık için her yıl Ekim ayında yapmış olduğumuz bu açılışla Amatör Spor Haftası’nın coşkusu ile beraber sporu bir yaşam kültürü haline getirebilmektir. Amatör spor branşları sağlıklı, mutlu, zeki, çevik, çalışkan ve ahlaklı bireylerin yetişmesini, büyük Atatürk’ün sporcularımıza dediği gibi, “Ben sporcunun; zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” söylemi üzerine toplumda dostluğu ve dayanışmayı güçlenme üstüne, milli bir spor kültürü geliştirmek adına hizmet etmektedir. Sporda başarı; amatör bir ruh ve başarı ile mümkündür" dedi.

"Amatörlük yaşanmadan profesyonellik olmayacağı gibi, fedakarlık yapılmadan, emek verilmeden, terlemeden de başarı ortaya çıkmaz" diyen İbanoglu, "Yakın zamanda dünyanın en büyük organizasyonu Tokyo’da yapıldı. Denizli’den de 5 tane sporcumuz bayrağımızı dalgalandırmak üzere olimpik sporcu olarak Tokyo olimpiyatlarında ilimizi temsil ettiler. İşte aramızdan çıkan bu sporcu kardeşlerimizin yakalamış olduğu başarı gibi bu meydanda olan ya da bizleri takip eden sporcularımız sağlıklı bedene sahip olan yarışma şartlarına uygun olan kardeşlerimizi 2023 Paris olimpiyatlarında da katılımları olacaktır” dedi.

"Çocuklar bağımlılıktan kurtulsun"
Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (DASKF) Başkanı Ayşe Sarıkaya ise, Denizli’nin kent kimliğinin gelişmesinde sportif başarılarının yerinin büyük olduğunu anlattı. Sarıkaya, “Günümüz sanayi ve bilgi toplumunda spor, gereksinimden çok, yaşamın bir parçası, insanlar ve toplumlar arası diyalogun önemli bir aracı haline gelmiştir. Bu bağlamda spor, fiziksel olduğu kadar psikolojik yönden ruhsal ve sosyal gelişimine katkı sağlayan önemli bir olgudur. Bu nedenle sporu sadece yarışmak değil bir yaşam biçimi olarak değerlendirmek, hayatımızın bir parçası olarak görmek son derece önemlidir. İşte spora bu açıdan bakmak, amatörce de olsa spor olgusunu hayatımızın bir parçası yapmak, sizleri günümüz hastalığı olan teknolojinin esiri olmaktan telefoninternet bağımlılığından kurtaracak, bunun dışındaki kötü alışkanlıklardan da uzak tutacaktır" dedi.

Federasyon olarak amaçlarından bahseden Sarıkaya, "Bu kapsamda; yedi den yetmişe herkesi sporla buluşturacak ortamları hazırlayarak, yetenekli sporcuları ödüllendirmek, gençlerin spora olan ilgisini artırmak Federasyon olarak ana gayemiz. İşte bunu sağlamak için de sporun diğer unsurları olan kulüplerimize İl Müdürlüğü olarak ayni ve nakdi yardımlarda bulunmanın gerekliliğine inanıyor ve bu yardımları sürdürmeye de devam ediyoruz. Unutmayalım ki, bu güzel ülkenin bir ferdi olmaktan ve bu bayrak altında yaşamaktan gurur duyan, milli ve manevi değerleri özümsemiş, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin varlığı elbette en büyük hedefimiz olmalıdır. Bu hedefe ulaşma adına da sizleri, Federasyonumuz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz işbirliğinde gerçekleştireceğimiz Amatör Spor Haftası etkinliklerine katılmaya ve spor yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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