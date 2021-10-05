Büyükşehir 11 mahallenin ulaşım sorununa neşter vurdu Başkan Zolan: "Vatandaşlarımıza hizmet için varız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir 11 mahallenin ulaşım sorununa neşter vurdu Başkan Zolan: "Vatandaşlarımıza hizmet için varız"

İHA

Büyükşehir 11 mahallenin ulaşım sorununa neşter vurdu Başkan Zolan: "Vatandaşlarımıza hizmet için varız"

KocabaşKızılyerHonaz arasındaki engebeli ve yıpranmış yol sorununa el atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, toplamda 11 mahalleye hizmet eden ana arter niteliğindeki yolu tamamen yeniliyor.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Honaz ilçesini ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesinin ilçede sürdürdüğü asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan’a AK Parti Honaz İlçe Başkanı Mustafa Arık, önceki dönem Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu, belediye meclis üyeleri, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan, Kocabaş Mahallesi, Kızılyer Mahallesi ve Honaz ilçesini birbirini bağlayan, bunun yanında 11 mahalleye de ulaşım sağlayan ana arter niteliğindeki engebeli ve yıpranmış yolda sürdürülen asfalt çalışmalarını inceledi. Toplam 6 kilometre uzunluğundaki KocabaşKızılyerHonaz güzergahının tamamen yenilenerek sathi kaplama ile güvenli ve konforlu hale getirildiği ifade edilirken, çalışmalar kapsamında modern bir kavşak da yapılarak vatandaşların hizmetine sunulduğu belirtildi.

Başkan Osman Zolan, burada yaptığı açıklamada Denizli Büyükşehir Belediyesinin Honaz ilçesinde gerçekleştirdiği birçok hizmet olduğunu ve gece gündüz demeden başarı ile çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayan Başkan Zolan, "Honaz bizim gözbebeğimiz, güzel bir ilçemiz" dedi. Söz konusu yolun yıpranmış bir halde olduğunu ve ulaşımı olumsuz etkilediğini anlatan Başkan Zolan, "Uzun yıllar önce yapılmış, şu anda ihtiyaca yanıt vermeyen, dar, konfor anlamında sıkıntı veren Kocabaş, Kızılyer ve Honaz ilçemiz arasındaki yolumuzdan yoğun şikayet alınıyordu. Trafik güvenliği anlamında sıkıntılar oluşturuyordu. Asfaltlamada son aşamaya gelindi ve yolumuzun son halini incelemeye geldik" dedi.

"Hizmet etmek için varız"
Kendilerine destek veren ve güvenen tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Zolan, "Vatandaşlarımız inşallah bu yolumuzu daha konforlu ve güvenli şekilde kullansın. Biz vatandaşlarımıza hizmet etmek için varız. Taleplerini, sıkıntılarını karşılamak için varız. Allah’ım sağlık versin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Birlikte daha nice güzel hizmetler yapmaya nasip etsin. Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçemizde olduğu gibi Honaz ilçemizde de ihtiyaç olan tüm hizmetlerimizi hızlanarak, hiçbir geri adım atmadan, taş üstüne taş koyarak, olağanüstü gayretle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da vermiş olduğu destek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"Güzelliği birlikte paylaştık"
AK Parti Honaz İlçe Başkanı Mustafa Arık, önceki dönem Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu ve belediye meclis üyeleri ile birlikte çalışmaları yerinde incelediklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Böyle bir güzelliği birlikte paylaştık. Allah’ım hayırlı ve uğurlu eylesin" diye konuştu.
İncelemenin ardından Kızılyer Mahallesi’ni de ziyaret eden Başkan Zolan burada bir süre esnafı ziyaret edip hayırlı işler diledi, ayrıca vatandaşlarla da sohbet edip dertlerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de sporun önemine vurgu yapıldı
YEREL HABERLER Denizli'de sporun önemine vurgu yapıldı
Şampiyon mahalle takımı yarım asır sonra buluştu
YEREL HABERLER Şampiyon mahalle takımı yarım asır sonra buluştu
Üretici umudunu ayvaya bağladı Geçen yıl 4 TL'den satılan ayvada bu yıl fiyat beklentisi yüksek
YEREL HABERLER Üretici umudunu ayvaya bağladı Geçen yıl 4 TL'den ...
Denizli emniyeti üniversiteli gençlere güven verdi
YEREL HABERLER Denizli emniyeti üniversiteli gençlere güven verdi
Teorik eğitim futbolun olmazsa olmazı
YEREL HABERLER Teorik eğitim futbolun olmazsa olmazı
Koyun otlatırken kayboldu, 22 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Koyun otlatırken kayboldu, 22 saat sonra bulundu
Balık tezgahlarında istavrit günü Havaların soğumasıyla balık tezgahları şenlendi Fiyatlar düştü, balık tezgahlarına rağbet arttı
YEREL HABERLER Balık tezgahlarında istavrit günü Havaların ...
Merkezefendi Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi 435 milyon TL
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi 435 ...
İhalesini kaybettiği tesisi boşaltmayınca canından oldu
YEREL HABERLER İhalesini kaybettiği tesisi boşaltmayınca canından ...
Pamukkale Belediyesinin 2022 yılı bütçesi belli oldu
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinin 2022 yılı bütçesi belli oldu
Hayvan otlatmak için dağa çıkan yaşlı kadın bulundu Çalılıkların arasında bulunan yaşlı kadını dağdan sırtlayarak indirdi
YEREL HABERLER Hayvan otlatmak için dağa çıkan yaşlı kadın ...
Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü ağır ...
Denizli’de 26 zehir taciri gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’de 26 zehir taciri gözaltına alındı
Koyun otlatmaktan dönerken kaybolan kadın aranıyor
YEREL HABERLER Koyun otlatmaktan dönerken kaybolan kadın aranıyor
Denizli’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Onlarca paket kaçak sigara yakalandı
YEREL HABERLER Onlarca paket kaçak sigara yakalandı
Denizli'de 1 haftada 144 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de 1 haftada 144 trafik kazası meydana geldi
Denizli'de 6 apart sahibine 78 bin 662 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Denizli'de 6 apart sahibine 78 bin 662 TL ceza ...
Denizli’de 727 farklı asayiş olayında 501 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’de 727 farklı asayiş olayında 501 şüpheli ...
Hayvanları korumak için birlik çağrısı
YEREL HABERLER Hayvanları korumak için birlik çağrısı
Düğünde tüfek ve sopalı kavga kamerada
YEREL HABERLER Düğünde tüfek ve sopalı kavga kamerada
Pamukkaleli pehlivan altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Pamukkaleli pehlivan altın madalya kazandı
Hastanede arta kalan yemekler can dostlarına mama oluyor
YEREL HABERLER Hastanede arta kalan yemekler can dostlarına mama ...
Minik kalpler için 67 okula kulübe ve can dostları hediye edildi
YEREL HABERLER Minik kalpler için 67 okula kulübe ve can dostları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.