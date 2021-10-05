‘1000 Okul İyileştirme’ projesi Denizli'de hayat buluyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Mesleki Eğitimde 1000 Okul İyileştirme” projesine destek protokolü Denizli'de imzalandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, protokolle mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla kentte eğitim veren 14 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine destek verecek.



Milli Eğitim Bakanlığının okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla yürüttüğü Mesleki Eğitimde 1000 Okul İyileştirme projesi kapsamında Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokol törenine Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Milli Eğitim İl Müdürü Süleyman Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ve Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Hayrullah Akgün katıldı. Protokol kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli'de eğitim veren 14 adet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin fiziki olarak iyileştirilmesi ve okul öğrencilerinin eğitimi sosyal, kültürel, sportif faaliyetler olarak desteklenerek okullar arasındaki başarı farkının azaltılması amaçlı çalışmalar gerçekleştirecek.



Eğitime yatırım, yarınlara yatırım

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, mesleki eğitimin önemine değinerek devletin tüm kurumları ile birlikte eğitime destek olmaya devam ettiklerini belirtti. Katkılarından dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür eden Atik, protokolü hayırlı uğurlu olmasını diledi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, eğitime yatırımın yarınlara yatırım olduğu bilinciyle hareket etmeye devam ettiklerini söyledi. Eğitimöğretim için tüm imkanlarını seferber etmeyi sürdüreceklerini kaydeden Başkan Zolan, "Tüm kurumlarımızla birlikte el ele gönül gönüle çalışıyoruz. Sayın Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İmzaladığımız protokolün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.