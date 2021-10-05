3 yıldır şişlik sanıyordu, bacağından 20 santimetrelik tümör çıkartıldı

Denizli’de yaşayan 62 yaşındaki hasta, bacağında bulunan şişliğe 3 yıl boyunca müdahale yaptırmadı. Tedavi için geldiği Özel Egekent Hastanesi’nde bacağındaki şişliğin, 20 santimetrelik tümör olduğu tespit edilen hasta, başarılı operasyon sonrası sağlıkla taburcu edildi.



Çivril ilçesinde yaşayan Halil İbrahim Özel’in 3 yıl önce bacağında şişlik oluştu ve gün geçtikçe büyüdü. Ağrı çekmediğini dile getiren ve yaklaşık 3 yıl boyunca hastaneye gitmeyen Özel, eşinin isteği üzerine tedavi olmak üzere Özel Egekent Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Tekin’e başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucu Özel’in bacağında 20 santimetre çapında kötü huylu kitle bulunduğu tespit edildi. Kitlenin çıkartılmasına karar verilmesinin ardından yapılan başarılı operasyon ile Özel, 3 gün sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.



“Önemsemediğim rahatsızlığımdan dolayı sağlığımdan olabilirdim”

Rahatsızlığını ilk başlarda önemsemediğini kaydeden Özel, “3 yıl önce bacağımda bir şişlik oluştuğunu hissettim ama önemsemedim. Gün geçtikçe büyüdü ve ele gelir bir hal aldı. Dışarıdan bakıldığında da çok net görünüyordu. Herhangi bir ağrı çekmediğim için tedavi olmayı erteledim. Eşimin ısrarı üzerine Egekent Hastanesi’ne geldim ve burada Mustafa hocamın müdahalesiyle tümörü aldılar. Şimdi kendimi iyi hissediyorum, doktoruma ve ekibine çok teşekkür ederim” diye konuştu.



“Erken tanı ve teşhis çok önemli”

Hastanın ertelediği rahatsızlığına başarılı bir müdahale gerçekleştirdiklerini dile getiren Op. Dr. Mustafa Tekin ise, “62 yaşındaki erkek hastamızın, 34 yıldır kasık (bacak iç kısmı) bölgesinde eline gelen ve gün geçtikçe büyümüş olan şişlik mevcuttu. Aynı zamanda ailesinde de kanser öyküsü bulunan hastamıza yaptığımız tetkiklerde, şişliğin 20 santimetrelik kötü huylu tümör olduğunu tespit ettik. Gerçekleştirdiğimiz operasyonla tümörü başarılı bir şekilde aldık ve hastamızı 3 gün sonra taburcu ettik. Bu ve bu tür durumlarda geç kalınması, müdahale süresini de geciktireceği için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Dolayısıyla erken teşhis ve tanı çok önemli” şeklinde konuştu.

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