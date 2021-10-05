Katı Atık Tesisi'nde işlenen cinayetin 8 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Denizli’de ihalesini kaybettiği katı atık tesisini boşaltmayan işletmeci ile yeni işletmeciler arasında yaşanan silahlı kavgada işlenen cinayetin 8 şüphelisi adliyeye sevk edildi. 8 şüpheliden birisi olan V.G., "Öldürmek istememiştim, tüfek heyecandan ateş aldı" diyerek kendisi savundu.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt Belediyesi tarafından ilçedeki Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin işletmesini 5 yıl önce 3 yıllığına alan Mehmet Arat (53), kardeşi Hüseyin Erat (50) ile birlikte ilçeye yerleşerek çalışmalara başladı. Sözleşmesi süresi bitmesine rağmen tesisi tahliye etmeyen işletmeci, tahliye kararına rağmen işletmeyi boşaltmaya yanaşmadı. Son olarak alınan tahliye kararının ardından belediye de tesis için yeniden ihaleye çıktı. İhaleye girerek kazanan İ.G. (39), ailesi ile birlikte ilçeye geldi. Ev arayışını sürdüren ailede İ.G.’nin kardeşi V.G., katı atık tesisine giderek Erat kardeşler ile konuşmak istedi. Bu sırada iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. V.G., yanında bulunan tüfeği alarak Mehmet ve Hüseyin Erat kardeşlere doğru yöneltti. Bu sırada ardı ardına ateş eden V.G., iki kardeşi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kanlar içerisinde kalan Mehmet Erat ve Hüseyin Erat sağlık ekipleri tarafından Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hüseyin Erat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan Mehmet Erat’ın ise tedavisi devam ediyor.

Olay sonrası İ.G. ve kardeşi V.G., ve diğer aile üyeleri gözaltına alındı. Zanlı V.G.'nin emniyetteki ifadesinde “Öldürme niyetim yoktu. Korkutmak amacıyla tüfeği doğrulttum, o sırada heyecanımdan dolayı tüfek ateş aldı” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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