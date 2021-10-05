DTO Başkanı Erdoğan’dan yeni proje müjdeleri Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm projesinin danışma kurulu toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTO Başkanı Erdoğan’dan yeni proje müjdeleri Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm projesinin danışma kurulu toplandı

İHA

DTO Başkanı Erdoğan’dan yeni proje müjdeleri Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm projesinin danışma kurulu toplandı

Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi’nin Danışma Kurulu, Denizli Ticaret Odası (DTO)’nda toplandı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, eş başkanlığını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürüttüğü toplantıda, katılımcıları çalışma esasları hakkında bilgilendirdi.

Ayrıca, katılımcılarla projeleri ve faaliyetlerine yönelik görüştü; istişarede bulundu. Başkan Erdoğan, bu arada, projelerini daha etkin kılmak için yeni projelerle destekleyip büyüteceklerini açıkladı. “Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşümü destekleyecek yeni projelerle, Denizli Teknik Tekstil Merkezimizi geliştirmeyi ve hizmetimizi artırmayı hedefledik” diyen Erdoğan, iş dünyasına Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ndeki Denizli’de Teknik Tekstil Merkezlerinin yanında Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile birlikte Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle bölgede bir ilk olacak Mesleki ve Test Eğitim Merkezi’ni kuracaklarını, bu arada Avrupa Birliği'nin desteklerinden faydalanmaya yönelik Tekstil Sektörel Mükemmeliyet Merkezi’ni açacaklarını, ayrıca uluslararası ortaklarla Kümelenme Projelerini başlatacaklarını ve Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Denizli'de İthal Edilen Ürünlerin Türkiye ve Dünyadaki Büyüklüğünün Tespiti Teknik Destek Projesi’ni uygulayacaklarını müjdeledi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi’nin Danışma Kurulu Toplantısı’ndaki konuşmasında projelerini geliştirme sürecinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Hindistan’daki bazı ARGE merkezlerini ziyaret ettiklerini ve Denizli sanayisine en uygun modeli belirlediklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, “Ayrıca, şehrimizdeki iş insanları ve tekstilciler ile çalıştaylar yaptık. Onları birebir dinledik. Projemizin içeriğini, neler yapacağımızı, hangi makinalar ile ekipmanı alacağımızı, onların ihtiyaçları ve taleplerine göre belirledik. Projemiz, Denizli Ticaret Odamızın üyesi, geleneksel ev tekstilinde uzun yıllardır emek vererek uzmanlaşmış 2075 tekstil firmamızın önerileriyle şekillendi. Bu firmalarımızla, dış ticaret analizleri yaptık. 65 tanesi KOBİ statüsünde 100 tekstil firmamızda anket uyguladık. Firmalarımızdan 15 tanesi teknik tekstil üzerine çalıştığını, 46 firmamız ise teknik tekstil üzerine çalışmak istediğini ve bunlardan 24 tanesi ise ARGE departmanı bulunduğunu tarafımıza bildirdi. Böylelikle, firmalarımızın ARGE konusundaki ilgisinin düşük ancak, teknik tekstile geçişe ilgisinin oldukça yüksek olduğunu ortaya çıkardık. Anketlerden sonra düzenlenen çalıştayımıza 55 firmamızın temsilcileri ve iş insanları katıldı. Pamukkale Üniversitemiz ile 9 Eylül Üniversitesi’nden uzman akademisyenlerimiz, katılımcılarımızı teknik tekstil uygulamaları hakkında bilgilendirdi. Ayrıca seminerler düzenledik. Web seminerimize katılan 173 kişinin 105’i, KOBİ statüsündeki üyelerimizin temsilcileriydi. Projemizi ayrıntılarıyla anlattık. Denizli Organize Sanayi Bölgemizdeki 1000 metrekarelik teknoloji üssümüzde, ev tekstillerine göre katma değeri çok daha yüksek teknik tekstillere dönüşümü sağlayacağız. KOBİ’lerimizin yeni pazarlara girişini, daha yüksek karlar elde etmesini istiyoruz. Bu konuda eğitimler veriyoruz; vereceğiz. Bugüne kadar Denizli Teknik Tekstil Merkezi’mizin makinelerinin dörtte üçünü teslim aldık ve faal hale getirdik. Kurumlarımızın yanında 20 firmamızı ziyaret ettik; bilgilendirdik ve fikir alışverişinde bulunduk. KOBİ bazlı analizler başlattık. Yüzlerce üyemizle, projemizi anlattığımız ve önerileri ile sorularını aldığımız 3 adet web semineri gerçekleştirdik. 167 üyemizle de paydaş çalıştayı yaptık. Uygulamalı eğitim ile sınıf eğitimi düzenledik. Yıl sonuna kadar başta ilimizde olmak üzere, Bursa’da ve İstanbul’da 10 eğitimimiz daha var. Bu arada, teknik tekstil kümelenmesi için çalışma başlattık. Dış paydaş analizlerimizi yapıyoruz. Bu ay Küme Çalıştayı’mızı toplayacağız. Sizleri de bekliyoruz. Bugün de Denizli Ticaret Odamızın üyesi 2075 tekstil firmamızın fikirleriyle şekillenen, sanayimizde yeni iş alanları oluşturacak projemizin geldiği aşamayı ve sürecin nasıl işlediğini değerlendirmek üzere bir araya geldik; sizleri de dinleyeceğiz. Denizli Ticaret Odası olarak tüm bunları yaparken, sadece projemizin ödeneğiyle sınırlı kalmadık; odamızın kaynaklarını da devreye soktuk. Denizli Teknik Tekstil Merkezimizin açılışını bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın katılımıyla yapmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı buna göre planladık ve aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Katma değeri yüksek yeni ürünlerle, Denizli’mizin gücüne güç katacağız
Başkan Erdoğan, Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nde neler yapılabileceğine dair örnekler de verdi. Erdoğan, “Denizli Teknik Tekstil Merkezi’mizde uçak, helikopter, otomobil, drone, yat, kayık ve kano parçaları, kayak takımı ve golf sopası gibi ürünlerin yeniden tasarlanmış, inovatif prototipi üretilebilecek. İtfaiyecilerimizin kullandığı yüksek ısıya dayanıklı kumaşlar elde edilebilecek. Sağlık, tekstil ve ambalaj ürünlerinde, ultrasonik dikiş makinesiyle hava geçirmeyen dikişler yapılmasına imkân tanıyacak. Ameliyathanelerde kullanılan önlükler ile ameliyat masalarındaki tekstil ürünleri gibi tek kullanımlık medikal malzemeler geliştirilebilecek. Ayrıca, akıllı tekstiller üretilebilecek. Kişiye özel verileri toplayıp analiz ederek ihtiyacını karşılayacak etkinlikte yenilikçi tekstil ürünlerinin numuneleri elde edilebilecek. Dünya susuzluğu, kuraklığı konuşuyor. Yeni teknolojilerle su tasarrufu sağlayacak, kuraklığa çare olacak ürünler ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bizim tesisimizde çevreye duyarlı olarak çalışacak… Sentetik ürünler ile pamuk lifler, susuz ortamda boyanabilecek. Biz bunun testini yaptık ve başarılı olduk” dedi.

Müjdeler üst üste geldi
Başkan Erdoğan konuşmasının sonunda Denizli’ye yeni müjde de verdi. Erdoğan, “Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşümü destekleyecek yeni projelerle, Denizli Teknik Tekstil Merkezimizi geliştirmeyi ve buradaki hizmetimizi hızla daha da artırmayı istiyoruz. Onun için, Denizli Organize Sanayi Bölgemizdeki Denizli’de Teknik Tekstil Merkezi’mizin yanında, Güney Ege Kalkınma Ajansı'mızın destekleriyle ve Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzle bölgemizde bir ilk olacak Mesleki ve Test Eğitim Merkezimizi de kuracağız. Teknik tekstil ile tekstil teknolojisinin yer aldığı mesleki eğitim merkezlerimizin yan yana olmasıyla, işletmelerimiz tüm iş geliştirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini, tek noktadan alacak. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin desteklerinden faydalanmaya yönelik Tekstil Sektörel Mükemmeliyet Merkezi’mizi açacağız. Uluslararası ortaklarla da Kümelenme Projemizi başlatacağız. Bunun yanında, Güney Ege Kalkınma Ajansımızın desteğiyle de Denizli'de İthal Edilen Ürünlerin Türkiye ve Dünyadaki Büyüklüğünün Tespiti Teknik Destek Projemizi uygulayacağız. Hedefimiz de inancımız da büyük. Bunları da bir bir hayata geçireceğiz. Avrupa Birliği ve ülkemiz tarafından desteklenen projemizin sahibi ve nihai yararlanıcısı olarak en başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti İle Avrupa Birliği ve AB Delegasyonumuza, projemizin sözleşme makamı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mıza, sonrasında da Denizli Teknik Tekstil Merkezi’mizin yerini bize tahsis eden Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’mıza, projemizde yüklenici lider şirket olan İkada Danışmanlık ile ortaklarından Almanya’dan Aachen Üniversitesi ve İtalya’dan Eurecna S.P.A. firmasına, teşekkür ediyorum” diyerek, konuşmasını tamamladı.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, DTO hizmet binasında gerçekleştirdiği Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi’nin Danışma Kurulu Toplantısı’nda Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Uzmanı Özgür Öcal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan AB Mali Programları Dairesi Uzmanı Sertaç Köksal Gölnar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Proje Yönetim Uzmanı Rengin Günaydın, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Denizli Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdür Yardımcısı Ali Daşcı, KOSGEB Denizli İl Müdürü Dr. Aziz Acar, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden Şube Müdürü Mehmet Emin Altunbaş, Denizli Ticaret İl Müdürlüğü’nden Şube Müdürü Sercan Erdoğdu, Denizli Deri Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Muhteşem Şanlı, Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nden İdari Bölge Müdür Yardımcısı Hulusi Köseoğlu, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin, DTO Genel Sekreter Yardımcısı Akay Gündoğan, Denizli Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ali Şahin, Pamukkale Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Mesut Aydınlı, Denizli Sanayi Odası’ndan Proje ve İş Geliştirme Müdürü İsmail Tillem, Denizli İhracatçılar Birliği’nden UrGe ve Dış İlişkiler Şubesi Uzmanı Yusuf Fidangenç, İkada Danışmanlık Şirketi Ortaklarından Ceyda Dayıoğlu, İkada Danışmanlık Şirketi’nden Hülya Tetik, Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Ortak Çalışma Grubu Takım Lideri Fernando Merino, Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Yöneticisi Ayşegül Çivi, Denizli ABİGEM AŞ Uzmanı Enes Erdal’ın yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Katı Atık Tesisi'nde işlenen cinayetin 8 şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Katı Atık Tesisi'nde işlenen cinayetin 8 şüphelisi ...
Pamukkale Belediyesinden 1400 esnafa 1400 TL nakdi destek
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinden 1400 esnafa 1400 TL nakdi ...
3 yıldır şişlik sanıyordu, bacağından 20 santimetrelik tümör çıkartıldı
YEREL HABERLER 3 yıldır şişlik sanıyordu, bacağından 20 ...
‘1000 Okul İyileştirme’ projesi Denizli'de hayat buluyor
YEREL HABERLER ‘1000 Okul İyileştirme’ projesi Denizli'de hayat ...
Büyükşehir 11 mahallenin ulaşım sorununa neşter vurdu Başkan Zolan: "Vatandaşlarımıza hizmet için varız"
YEREL HABERLER Büyükşehir 11 mahallenin ulaşım sorununa neşter ...
Denizli'de sporun önemine vurgu yapıldı
YEREL HABERLER Denizli'de sporun önemine vurgu yapıldı
Şampiyon mahalle takımı yarım asır sonra buluştu
YEREL HABERLER Şampiyon mahalle takımı yarım asır sonra buluştu
Üretici umudunu ayvaya bağladı Geçen yıl 4 TL'den satılan ayvada bu yıl fiyat beklentisi yüksek
YEREL HABERLER Üretici umudunu ayvaya bağladı Geçen yıl 4 TL'den ...
Denizli emniyeti üniversiteli gençlere güven verdi
YEREL HABERLER Denizli emniyeti üniversiteli gençlere güven verdi
Teorik eğitim futbolun olmazsa olmazı
YEREL HABERLER Teorik eğitim futbolun olmazsa olmazı
Koyun otlatırken kayboldu, 22 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Koyun otlatırken kayboldu, 22 saat sonra bulundu
Balık tezgahlarında istavrit günü Havaların soğumasıyla balık tezgahları şenlendi Fiyatlar düştü, balık tezgahlarına rağbet arttı
YEREL HABERLER Balık tezgahlarında istavrit günü Havaların ...
Merkezefendi Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi 435 milyon TL
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi 435 ...
İhalesini kaybettiği tesisi boşaltmayınca canından oldu
YEREL HABERLER İhalesini kaybettiği tesisi boşaltmayınca canından ...
Pamukkale Belediyesinin 2022 yılı bütçesi belli oldu
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinin 2022 yılı bütçesi belli oldu
Hayvan otlatmak için dağa çıkan yaşlı kadın bulundu Çalılıkların arasında bulunan yaşlı kadını dağdan sırtlayarak indirdi
YEREL HABERLER Hayvan otlatmak için dağa çıkan yaşlı kadın ...
Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü ağır ...
Denizli’de 26 zehir taciri gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’de 26 zehir taciri gözaltına alındı
Koyun otlatmaktan dönerken kaybolan kadın aranıyor
YEREL HABERLER Koyun otlatmaktan dönerken kaybolan kadın aranıyor
Denizli’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Onlarca paket kaçak sigara yakalandı
YEREL HABERLER Onlarca paket kaçak sigara yakalandı
Denizli'de 1 haftada 144 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de 1 haftada 144 trafik kazası meydana geldi
Denizli'de 6 apart sahibine 78 bin 662 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Denizli'de 6 apart sahibine 78 bin 662 TL ceza ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.