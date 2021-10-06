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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşçi minibüse ile çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı

İHA

İşçi minibüse ile çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı

Denizli’de işçileri indirdikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, çöp kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken, minibüsün boş olması olası facianın önüne geçti.

Kaza, Çivril ilçesi Haydan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uşak’tan Çivril’e elma işçisi getiren İzzet Özdemir idaresindeki 64 AAU 679 plakalı minibüs, işçileri elma bahçesine indirdikten sonra ilçe merkezine giderken Haydan mahallesinde Çivril Belediyesine ait Bilal Aslan kontrolündeki 20 L 5038 plakalı çöp kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyon sürücü Bilal Aslan hafif şekilde yaralandı. İşçi servisinin boş olması olası bir faciacının önüne geçerken kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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