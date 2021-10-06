Jandarma minik kalplere hayvan sevgisini anlattı

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Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 4 Ekim Hayvan Koruma günü kapsamında minik kalplere eğitim semineri vererek, ardından hayvan barınağındaki hayvanları besledi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa Ve Hayvanları Koruma Timleri Pamukkale ilçesinde bulunan Arif Yalınkaya İlkokulunda minik öğrenciler ile buluştu. 4 Ekim Hayvan Koruma Günü kapsamında minik kalplere doğa ve hayvan sevgisi konulu eğitim semineri düzenlendi. Ardından öğrencilere mama ve mama kabı dağıtıldı. Daha sonra ise öğrenciler ve jandarma ekipler Denizli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında bulunan sahipsiz hayvanları beslediler.

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