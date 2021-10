Kadına şiddete Osmanlı tokatı Kadınlar şiddete karşı kendilerini sayokan ile savunuyor Denizlili kadınlar, kendilerini korumak için özel eğitim alıyor

Kadın cinayetlerinin önlenmesi, kadına karşı şiddetin son bulması için Denizli’de kadınlar Türk dövüş sanatı, ‘Osmanlı Tokatı’ olarak ta bilinen ‘Sayokan’ sporuyla ilgilenmeye başladı. Denizli Sayokan Kültür Derneği çatısı altında açılan Aplik Okullarında kadınlara kendilerine korumanın yolları öğretiliyor.



Denizli’de kadın cinayetlerinin son bulması, kadına şiddetin önlenmesi için Denizli Sayokan Kültür Derneği harekete geçti. Dernek bünyesinde açılan Aplik Okulu’nda kadınlara, Türk Dövüş Sanatı, Osmanlı tokatı olarak bilinen ‘Sayokan’ sporu öğretiliyor.



Denizli Sayokan Kültür Derneği Başkanı ve öğretici (Aybar) Ahmet Özdemir, "Sayokan camiası olarak biz her zaman Türk töresini ön plana almışızdır. Türk töresinde kadına şiddet kesinlikle yoktur. Türk töresi kadına şiddete karşıdır. Sayokan’da bundan dolayı, her türlü şiddete karşıdır. Kadına yapılan her çeşit ve her türlü şiddete kesin olarak karşıyız. Onun için burada bayan kardeşlerimizi, genç kızlarımızı kendilerini sokakta her türlü savunmaya, her türlü şiddetten ve tacizlerden kendilerini savunabilmeleri için Sayokan çalışmalarını ve öğrenmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.



Denizli Sayokan Kültür Derneği Başkanı ve öğretici Ahmet Özdemir, “Yaklaşık dört senedir Sayokanla uğraşıyorum. Kültürümüz, herkes öğrenmeli. Kadınlara tavsiye ediyorum. Kendilerini korumayı öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum ve en güzel, öğretiyi de burada alırlar. Kendilerini savunabilirler. Kaçırmasınlar diyorum, mutlaka bizlere katılsınlar bayanlar. Okulun en küçük sporcusu 4 yaşındaki Almina Sertçelik’te, “Türk dövüş sanatı burası. Zor hareketler öğrendim” dedi.



Sayokana olan ilgisinden dolayı bu sporu yapmaya başladığını kaydeden Nisa Fatma Tutuk da, “Bu sporla iki yıldır ilgileniyorum. Kadına şiddet bunun önlenmesini istiyorum. O yüzden bu sporun yapılması iyi bir şey herkese tavsiye ediyorum. Bence kadınlarda buraya gelmeli ve kendini savunmalı” ifadelerini kullandı.



Dedi. Denizli Sayokan Kültür Derneği Aplik Okulu’nda en küçük öğrencisi 4 yaşında en büyüğü ise, 70 yaşındaki sporculara eğitim veriliyor. Eğitimler hafta içi ve hafta sonu olmak üzere farklı guruplarda veriliyor.

