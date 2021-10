Pamukkale Belediyesinden amatör futbol kulüplerine önemli destek

Amatör Spor Haftası’nda ilçede bulunan amatör futbol kulüplerine malzeme yardımında bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale’nin spor kenti olmasını amaçlıyoruz. Bunun için önemli projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.



Pamukkale Belediyesi, spor konusunda önemli çalışmalarına devam ediyor. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Pamukkale Belediyesi, 410 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası’nda amatör futbol kulüplerine önemli destek sağladı. Pamukkale ilçe genelinde faaliyetlerini sürdüren 29 amatör spor kulübüne forma, şort, tozluk, tekmelik, antrenman topu, çanta ve antrenman malzemelerinin yanında antrenörlere spor malzemeleri dağıtıldı.



“Spora desteğimiz sürecek”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin birçok özelliği ile dikkat çektiğini ifade ederek, “İlçemiz turizm, tarih, sağlık ve tarım ile anılıyor. Biz bu özelliklerinin yanında Pamukkale’nin spor ilçesi olması için çalışıyoruz. Spor anlamında çok güzel bir yıl bizi bekliyor. Amatör maçların oynanabileceği 2 stadımızın yapımına başladık. Bunlardan biri Akköy’de diğeri de Akvadi’de. Bunun yanında toplam 31 adet halı saha ile birlikte 25 adet basketbol sahası yapıyoruz. Ayrıca salon sporları ile ilgili de tesisleşme konusunda çalışmalarımız var. Bu statları ve sahaları 1 yıl 2 yıl sonra değil aylar sonra vatandaşlarımızın, gençlerimizin, amatör sporcularımızın hizmetine sunmuş olacağız. Spor bizim önemsediğimiz bir unsur. Çünkü sporla tanışan gençler kötü alışkanlıklardan uzaklaşmış oluyor. Biz de imkanlarımız dahilinde her zaman amatör spor kulüplerinin yanında oluyoruz. Bugün de ilçemizde kayıtlı olan 29 futbol kulübüne, ihtiyaç talepleri doğrultusunda ağırlıklı olarak antrenman malzemelerinin yer aldığı destek sağlıyoruz. Kulüplerimiz bu malzemeleri güle güle kullansın. Yeni sezonun sağlık ve başarı dolu olmasını dilerim” dedi.



Törende konuşan Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, “Amatör spor haftamızı dün kortej yürüyüşü ve ardından sportif etkinlikler ile başlatmıştık. Şimdi de sezon başlamadan sizlerin ihtiyaçlarını düşünen Pamukkale Belediyesi’nin bir etkinliğindeyiz. Her zaman yanımızda olan ve hiçbir zaman desteğini esirgemeyen her zaman amatörlerin, sporcuların yanında olan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

