Vali Atik ambulans bağışı yapan hayırseveri gururlandırdı

Denizlili hayırseverlerin sağlığa olan katkıları devam ediyor. Hayırsever Hasan Hüseyin Gökçe kendi ve merhume eşi Lütfiye Gökçe adına bir adet tam donanımlı ambulans alarak İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere bağışladı. Ambulansın teslim töreni Denizli Valisi Sayın Ali Fuat Atik’in katıldığı törenle gerçekleştirildi.



Ambulans teslim töreni öncesinde Hayırsever Hasan Hüseyin Gökçe bağışladığı ambulansla birlikte merhume eşi Lütfiye Gökçe’nin Bozkurt ilçesinde bulunan Baklan Kuyucak mahallesindeki mezarına gitti. Vefat etmeden önce eşinin maddi imkânlarını hayır işlerinde kullanması yönünde vasiyet ettiğini belirten hayırsever Hasan Hüseyin Gökçe; “Eşimin vaziyeti üzerine ambulans alarak Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağışladım. Ambulansı teslim etmeden öncede eşimin mezarına gelerek duamızı ettik. Vesile olan herkesten Allah razı olsun. Eşimin vaziyetini yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyim. Allah kaza bela vermesin” dedi.



“Bağış konusunda üzerine düşen görevi yapıyor”

Daha sonra Denizli Valiliğinde ambulans devir teslim töreni düzenlendi. Törene, Denizli Valisi Sayın Ali Fuat Atik, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk ve Hayırsever Hasan Hüseyin Gökçe katıldı. Denizli Valisi Sayın Ali Fuat Atik hayırsever Hasan Hüseyin Gökçe’ye plaket vererek; “ Denizlili vatandaşlarımız bağış konusunda üzerine düşen görevi yapıyor. Hasan Hüseyin amcamız da ambulans alarak İl Sağlık Müdürlüğümüz himayesinde kullanılmak üzere bağışladı. Allah hayrını kabul etsin” dedi.



Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de, ambulans bağışında bulunan Hasan Hüseyin Gökçe’ye teşekkürlerini iletti. Daha sonra Denizli Valisi Sayın Ali Fuat Atik, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk ve Hayırsever Hasan Hüseyin Gökçe ile birlikte ambulansa binerek sirenlerini açtı ve ambulansı sağlık çalışanlarına teslim etti. Son yapılan bağışla birlikte Denizli’de ambulans sayısı 113’e yükseldi.

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