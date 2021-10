10 yıldır takım elbise ile ayakkabı boyuyor Modern takım elbiseli boyacı, mesleğini 10 yıldır aşkla yapıyor Denizlili ayakkabı boyacısı, takım elbisesiyle çalışıyor

Denizli’de 10 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Mustafa İrmik, kravatlı ve takım elbiseli ayakkabı boyacısı olarak dikkat çekiyor. Çırakken ustasına ve mesleğine olan saygısından dolayı her gün takım elbise giyiyor. Modern takım elbisesi olmadan ayakkabı boyayamadığını söyleyen özer, bunaltıcı sıcak havalara rağmen üzerindeki elbiseyi çıkarmıyor.



Yolda geçen müşterilerin de oldukça ilgisini çeken 41 yaşındaki Mustafa İrmik, şehirde sevilen biri haline geldi. Memurlar ve özel sektör çalışanları her gün takım elbiselerini çıkarmak için can atarken, Denizlili ayakkabı boyacısı Mustafa İrmik, takım elbisesini çıkartmıyor. Ayakkabı boyacılığında kıyafetler çok kirlenmesine rağmen kendisinin 10 yıldır takım elbise ile ayakkabı boyadığını söyleyen İrmik, işlek cadde ve sokaklarda her gün sabah işbaşı yapıyor. İrmik, günlük 10 ile 15 müşterisinin ayakkabısını boyuyor.



“İşime olan saygımdan dolayı da takıyorum”

10 yıldan beri boyacılık yaptığını ve çalışırken sürekli üzerinde takım elbise ve kravatlı olduğunu söyleyen İrmik, mesleğini oldukça sevdiğini ve rahmetli ustasına ve işine olan bağlılığından dolayı işini çok sevdiğini dile getirdi. İrmik, “Benim İstanbul’da ustam vardı. Ustam kendisi papyon takardı. Papyon ile ayakkabı boyuyordu. Ustam benden takım elbise giymemi istedi. Takım elbise giyince kravatın daha çok yakıştığını söylediği için ben de takıyorum. Ben ustamın isteğinin yanında işime olan saygımdan dolayı da takıyorum. Normalde ben polyesterciyim ama rahatsızlandığım için bıraktım. 10 yıl ayakkabı boyacılığını 20 yıl da polyesterci işini yaptım. Şehir şehir geziyorum. Takım elbiseyi Ankara’dan belediye dağıttı. Takım elbise giymem şu anda ustamı hatırlatıyor. Temiz çalışırsan daha iyi kazanırsın. İnsanlar takdir eder” diye konuştu.

