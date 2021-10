Sağlıkçı kadınlar meme kanserinde farkındalık oluşturdu

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk ve Müdürlük çalışanı kadınlar ‘131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında Merkezefendi Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezini (KETEM) ziyaret ederek meme kanseri taramalarını yaptırdı.



Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk ve müdürlük çalışanı kadınlar, ‘131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında KETEM’i ziyaret ederek meme kanseri taraması yaptırdı. Merkezefendi KETEM tarafından kanser çalışmalarıyla ilgili bilgi verilirken, İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de tüm kanser tiplerinde olduğu gibi meme kanserinde de erken tanının önemine vurgu yaptı. Pembe Şehir Projesi ile birlikte Denizli’de tarama sayılarını arttırdıklarını belirten Öztürk, birçok kadında erken evrede meme kanseri tedavisine başlandığını söyleyerek yıl yıl tarama verileri hakkında bilgi verdi.



Meme kanserinin, Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türü olduğuna vurgu yapan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinde hem tedavide daha başarılı olunduğunu hem de yaşam kalitesinin önemli ölçüde arttığını söyledi ve şöyle konuştu: “Meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkmaktadır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde en sık izlenen ilk on kanser arasında ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizde meme kanseri her 4 kadın kanserinden birisi olmayı sürdürmektedir. Geçmişte ileri evrede teşhis edilen meme kanseri, günümüzde Bakanlığımızca yürütülen tarama programlarının etkisi ile erken teşhis edilebilmekte ve erken tanı oranlarımızda artış sağlanabilmektedir. Yürütülen bu toplum tabanlı taramalar yolu ile kadınlarımızın olası bir kanser gelişimi durumunda kanser gelişim sürecini erken evrede, henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan tespit etmek ve kadınlarda meme kanserine bağlı ölüm hızını düşürmek mümkün olabilmektedir” dedi.



Pambe Şehir Projesi ile Denizli’ye 2 Ödül Kazandırdık

Denizli’de 2018 yılının Ekim ayında kanser tarama sayılarının arttırılması ve kanserle etkin bir mücadele için Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Denizli İş Kadınları Birliği (DİKAB) işbirliğiyle Pembe Şehir Projesine başladıklarını belirten Öztürk; bu proje ile tarama oranlarında Denizli’ye 2 birincilik kazandırdıklarını söyledi. Öztürk: “Pembe Şehir Projemiz ile İlimizde hedef grup içerisinde yer alan tüm kadınların taranmasına yönelik bir seferberlik başlatmıştık. Bu doğrultuda rutin eğitim ve taramaların dışında bayanların çoğunlukta çalıştığı birçok tekstil firmasına gidilerek kanser eğitimleri verildi, İlçelerdeki kadınların belediyelerimiz işbirliğiyle KETEM’lere ulaşımı sağlanarak taramaları gerçekleştirildi. Tüm yapılan bu çalışmalar sonucunda 2018 yılında İlimizde hedef nüfusta yer alan 43.698 kadına mamografi çekilerek 42 kadına meme kanseri tanısı konuldu. Arttırdığımız tarama sayıları ile Denizli’ye 2 ödül birden kazandırdık; hedef nüfusu 70 bin ve üstü olan iller arasında hem meme kanseri hem de kolorektal kanser tarama sayılarında 2018 yılı içinde kendi grubunda Türkiye birincisi olduk” diye konuştu.



2019 yılında 39 bin 899 kadına mamografi çekildiğini, 101 kadına meme kanseri tanısı konduğunu, 2020 yılında ise pandeminin etkisiyle tarama sayılarında bir düşüş yaşandığını ifade eden Öztürk, 2021 yılı tarama hedeflerinin yüksek olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle taramaların aksatılmaması gerektiğine uyarısında bulunan Öztürk, “2020 yılında pandeminin etkisiyle 17 bin 96 kadına mamografi çekildi, 50 kadına meme kanseri tanısı konuldu. 2021 yılında ise İlimizde ilk 8 ayda hedef nüfusta yer alan 16 bin 220 kadına mamografi çekildi, 32 kadına meme kanseri tanısı konuldu. Yıl sonuna kadar tarama hedefimiz 2018 yılı tarama sayımızın üstüne çıkmak olup tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle korona virüs ile mücadele edilen bu dönemde kadınlarımızın taramalarını aksatmamaları gerektiğine vurgu yapmak istiyorum. Geçmiş tarama programlarımızda sayılardan da anlaşılacağı üzere erken teşhis ile birçok kadınımızın tedavisi erken evrede başladı. Bu nedenle unutmamalıyız ki erken teşhis hayat kurtarır. Meme Kanseri Farkındalık Ayı olan bu ay kapsamında tüm kadınlarımıza seslenerek; ‘20 yaşından sonra her ay kendi kendilerine meme muayenesi yapmalarını, 4069 yaş aralığında olanların da KETEM'lerimizde taramalarını mutlaka zamanında yaptırmalarını öneriyorum” dedi.

