Sağlıkçı kadınlar meme kanserinde farkındalık oluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıkçı kadınlar meme kanserinde farkındalık oluşturdu

İHA

Sağlıkçı kadınlar meme kanserinde farkındalık oluşturdu

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk ve Müdürlük çalışanı kadınlar ‘131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında Merkezefendi Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezini (KETEM) ziyaret ederek meme kanseri taramalarını yaptırdı.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk ve müdürlük çalışanı kadınlar, ‘131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında KETEM’i ziyaret ederek meme kanseri taraması yaptırdı. Merkezefendi KETEM tarafından kanser çalışmalarıyla ilgili bilgi verilirken, İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de tüm kanser tiplerinde olduğu gibi meme kanserinde de erken tanının önemine vurgu yaptı. Pembe Şehir Projesi ile birlikte Denizli’de tarama sayılarını arttırdıklarını belirten Öztürk, birçok kadında erken evrede meme kanseri tedavisine başlandığını söyleyerek yıl yıl tarama verileri hakkında bilgi verdi.

Meme kanserinin, Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türü olduğuna vurgu yapan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinde hem tedavide daha başarılı olunduğunu hem de yaşam kalitesinin önemli ölçüde arttığını söyledi ve şöyle konuştu: “Meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkmaktadır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde en sık izlenen ilk on kanser arasında ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizde meme kanseri her 4 kadın kanserinden birisi olmayı sürdürmektedir. Geçmişte ileri evrede teşhis edilen meme kanseri, günümüzde Bakanlığımızca yürütülen tarama programlarının etkisi ile erken teşhis edilebilmekte ve erken tanı oranlarımızda artış sağlanabilmektedir. Yürütülen bu toplum tabanlı taramalar yolu ile kadınlarımızın olası bir kanser gelişimi durumunda kanser gelişim sürecini erken evrede, henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan tespit etmek ve kadınlarda meme kanserine bağlı ölüm hızını düşürmek mümkün olabilmektedir” dedi.

Pambe Şehir Projesi ile Denizli’ye 2 Ödül Kazandırdık
Denizli’de 2018 yılının Ekim ayında kanser tarama sayılarının arttırılması ve kanserle etkin bir mücadele için Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Denizli İş Kadınları Birliği (DİKAB) işbirliğiyle Pembe Şehir Projesine başladıklarını belirten Öztürk; bu proje ile tarama oranlarında Denizli’ye 2 birincilik kazandırdıklarını söyledi. Öztürk: “Pembe Şehir Projemiz ile İlimizde hedef grup içerisinde yer alan tüm kadınların taranmasına yönelik bir seferberlik başlatmıştık. Bu doğrultuda rutin eğitim ve taramaların dışında bayanların çoğunlukta çalıştığı birçok tekstil firmasına gidilerek kanser eğitimleri verildi, İlçelerdeki kadınların belediyelerimiz işbirliğiyle KETEM’lere ulaşımı sağlanarak taramaları gerçekleştirildi. Tüm yapılan bu çalışmalar sonucunda 2018 yılında İlimizde hedef nüfusta yer alan 43.698 kadına mamografi çekilerek 42 kadına meme kanseri tanısı konuldu. Arttırdığımız tarama sayıları ile Denizli’ye 2 ödül birden kazandırdık; hedef nüfusu 70 bin ve üstü olan iller arasında hem meme kanseri hem de kolorektal kanser tarama sayılarında 2018 yılı içinde kendi grubunda Türkiye birincisi olduk” diye konuştu.

2019 yılında 39 bin 899 kadına mamografi çekildiğini, 101 kadına meme kanseri tanısı konduğunu, 2020 yılında ise pandeminin etkisiyle tarama sayılarında bir düşüş yaşandığını ifade eden Öztürk, 2021 yılı tarama hedeflerinin yüksek olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle taramaların aksatılmaması gerektiğine uyarısında bulunan Öztürk, “2020 yılında pandeminin etkisiyle 17 bin 96 kadına mamografi çekildi, 50 kadına meme kanseri tanısı konuldu. 2021 yılında ise İlimizde ilk 8 ayda hedef nüfusta yer alan 16 bin 220 kadına mamografi çekildi, 32 kadına meme kanseri tanısı konuldu. Yıl sonuna kadar tarama hedefimiz 2018 yılı tarama sayımızın üstüne çıkmak olup tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle korona virüs ile mücadele edilen bu dönemde kadınlarımızın taramalarını aksatmamaları gerektiğine vurgu yapmak istiyorum. Geçmiş tarama programlarımızda sayılardan da anlaşılacağı üzere erken teşhis ile birçok kadınımızın tedavisi erken evrede başladı. Bu nedenle unutmamalıyız ki erken teşhis hayat kurtarır. Meme Kanseri Farkındalık Ayı olan bu ay kapsamında tüm kadınlarımıza seslenerek; ‘20 yaşından sonra her ay kendi kendilerine meme muayenesi yapmalarını, 4069 yaş aralığında olanların da KETEM'lerimizde taramalarını mutlaka zamanında yaptırmalarını öneriyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altyapıdan 3 genç milli takım seçmelerinde
YEREL HABERLER Altyapıdan 3 genç milli takım seçmelerinde
Spor yapan çocuklar daha bilinçli ve sağlıklı yetişiyor
YEREL HABERLER Spor yapan çocuklar daha bilinçli ve sağlıklı ...
Denizlispor’da Balıkkesirspor hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Denizlispor’da Balıkkesirspor hazırlıkları başladı
Denizli'den 2 savcı gitti, 1 yeni savcı geldi
YEREL HABERLER Denizli'den 2 savcı gitti, 1 yeni savcı geldi
350 yazar, 250 yayınevi Denizlililerle buluşacak
YEREL HABERLER 350 yazar, 250 yayınevi Denizlililerle buluşacak
Büyükşehirden öğrencilere kolaylık
YEREL HABERLER Büyükşehirden öğrencilere kolaylık
Günlük yaşantıda normal hale gelen bel ağrılarına karşı uzmanlar uyardı
YEREL HABERLER Günlük yaşantıda normal hale gelen bel ağrılarına ...
10 yıldır takım elbise ile ayakkabı boyuyor Modern takım elbiseli boyacı, mesleğini 10 yıldır aşkla yapıyor Denizlili ayakkabı boyacısı, takım elbisesiyle çalışıyor
YEREL HABERLER 10 yıldır takım elbise ile ayakkabı boyuyor Modern ...
Vali Atik ambulans bağışı yapan hayırseveri gururlandırdı
YEREL HABERLER Vali Atik ambulans bağışı yapan hayırseveri ...
Denizlispor'a isim sponsoru
YEREL HABERLER Denizlispor'a isim sponsoru
Eşinin vasiyeti olan ambulansla ilk önce mezarlığa gitti Vasiyeti yerine getiren koca, bağışladığı ambulansla ilk önce ölen eşini ziyaret etti Ölen eşinin vasiyeti üzerine ambulans bağışlayan hayırsever, öldüğünde aynı ambulansa mezarlığa getirilmesini vasiyet etti
YEREL HABERLER Eşinin vasiyeti olan ambulansla ilk önce mezarlığa ...
Kara Murat, Çal’ın üreten kadınlarından övgüyle bahsetti
YEREL HABERLER Kara Murat, Çal’ın üreten kadınlarından övgüyle ...
Kayıp yaşlı adam drone ile bulundu
YEREL HABERLER Kayıp yaşlı adam drone ile bulundu
Cama can verenler 6. kez Denizli’de olacak 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali ilklere ev sahipliği yapacak Cam kıyafetler podyumda görücüye çıkacak
YEREL HABERLER Cama can verenler 6. kez Denizli’de olacak 6. ...
Pamukkale Belediyesinden amatör futbol kulüplerine önemli destek
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinden amatör futbol kulüplerine ...
Kadına şiddete Osmanlı tokatı Kadınlar şiddete karşı kendilerini sayokan ile savunuyor Denizlili kadınlar, kendilerini korumak için özel eğitim alıyor
YEREL HABERLER Kadına şiddete Osmanlı tokatı Kadınlar şiddete karşı ...
Jandarma minik kalplere hayvan sevgisini anlattı
YEREL HABERLER Jandarma minik kalplere hayvan sevgisini anlattı
Benzerinin ehliyetiyle gezintisi tanıdık jandarmaya denk gelince sona erdi 19 ilin dolandırıcısı arkadaşının ehliyeti ile rahatça gezerken JASAT'a yakalandı Kendisine çok benzeyen arkadaşının ehliyetiyle dolaşan dolandırıcının kaçışı, onu tanıyan JASAT'la karşılaşınca sona erdi
YEREL HABERLER Benzerinin ehliyetiyle gezintisi tanıdık jandarmaya ...
İşçi minibüse ile çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı
YEREL HABERLER İşçi minibüse ile çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı
Mevsim geçişlerinde cilt sağlığında merak edilenleri uzmanlar açıkladı
YEREL HABERLER Mevsim geçişlerinde cilt sağlığında merak edilenleri ...
Oğulcan Çağlayan, Denizli'de nişanlandı
YEREL HABERLER Oğulcan Çağlayan, Denizli'de nişanlandı
Denizli'de kaybolan alzheimer hastası dron ile bulundu
YEREL HABERLER Denizli'de kaybolan alzheimer hastası dron ile ...
Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
Oğulcan Çağlayan evlilik için ilk adımını attı Rize’ye götürülmemesi olay olan Oğulcan Çağlayan Denizli’de nişanlandı
YEREL HABERLER Oğulcan Çağlayan evlilik için ilk adımını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.