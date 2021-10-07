Büyükşehir Tiyatrosu yeni sezona merhaba diyor Tiyatro keyfi kaldığı yerden devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 8 Ekim 2021 Cuma günü "Tom, Dick ve Harry" adlı tiyatro oyunu ile 20212022 sezonunu açıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, kentin kültür ve sanat hayatına zenginlik katmaya kaldığı yerden devam edecek. Genç yetenekleri tiyatro sahnesine kazandırmanın yanı sıra birbirinden güzel oyunları Denizlililerle buluşturan Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 20212022 sezonunu 8 Ekim 2021 Cuma günü saat 20.00'de "Tom, Dick ve Harry" adlı tiyatro oyunu ile açıyor. Ünlü yazarlar Ray Cooney ve Michael Cooney’in yazdığı, Önder Tahmaz’ın yönettiği oyun, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda tiyatroseverler ile buluşacak. Tom, Dick, Harry adlı durum komedisinin sahnelendiği oyunda, çocuk evlat edinmek için yasal onay almaya çalışan bir çiftin başına gelen talihsiz olaylar anlatılıyor.

Oyun pandemi kurallarına uygun bir şekilde sahnelenecek

Sosyal mesafe kuralına uygun bir oturma düzeninin bulunacağı Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda tüm tedbirler yerine getirilecek. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, oyunlarını ve programlarını takip etmek isteyen sanatseverler oyunlar hakkında detaylı bilgi, rezervasyon ve ebilet işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

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