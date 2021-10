2023 eğitim vizyonu çalıştayda konuşuldu

Güçlü Türkiye için Sektör ve Okullarımız Mesleki Eğitim Çalıştaylarında Buluşuyor adı altında yapılacak çalıştayların ilki “Motorlu Araçlar Teknolojisi” alanında gerçekleştirildi.

Pamukkale Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Mahmut Gühan, Pamukkale Orhan Abalıoğlu MTAL ile Kale Başaranlar MTAL’den 2 alan şefi, Pamukkale Ram’dan 2 rehberlik öğretmeni, 9 sektör temsilcisi ve Pamukkale Üniversitesinden 5 öğretim görevlisi katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında “Ülkenin sanayi ve iş gücünün en önemli dinamiklerinden biri olan mesleki eğitim çağın her anında önemini koruyor. Son olarak dünya genelinde baş gösteren salgında mesleki eğitimler; çok hızlı bir reaksiyon göstererek tüm Türkiye'de maskeden dezenfektana, yüz koruyucu siperden tek kullanımlık önlük ve tulum üretiminin yanı sıra solunum cihazı ve maske makinesi üretebilir hale geldi. Mesleki eğitimde yaşanan dönüşüm ve gelişimin ilimizde mesleki eğitim veren okulların tüm alanlarında daha da hızlanması için ilimizde mesleki eğitim veren 50 meslek lisesi bünyesindeki 30 meslek alanında; okul, üniversite ve sektör işbirliğinde mesleki eğitim çalıştayları düzenlenecek” diye konuştu.

“Güçlü bir yapı kurmaktır”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında “2023 Eğitim Vizyonu’nun mesleki eğitim anlamında en temel hedefi eğitim istihdam üretim ilişkisinin sağlam bir şekilde birbirine kenetlenmesidir. Mesleki eğitime atfedilen bu gelişim haritası doğrultusunda; 20212022 eğitim öğretim yılı içerisinde gerçekleştireceğimiz 30 alandaki çalıştaylarımızın ilkini Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapıyoruz. Her çalıştayımızda akademisyenler, sektörün içerisinden profesyoneller, rehber öğretmenlerimiz ve alan şeflerimiz bizlerle beraber olacaklar. Planlanan bu faaliyetlerimizde bir takım değerlendirmeler yapacağız ve bu değerlendirmeler neticesinde elde edeceğimiz kazanımları mesleki eğitimin daha da güçlenmesi için hayata geçireceğiz. Amacımız; saha ve sektörü bilen bir mesleki eğitim bilinci oluşturarak sektörden gelecek tüm taleplere cevap verebilecek güçlü bir yapı kurmaktır” dedi.

“Açılacak dalların belirlenmesi konuları üzerinde çalışmalar yapılacak”

Denizli’de gerçekleştirilecek Mesleki Eğitim Çalıştaylarının her alan için ayrı ayrı yapılacağını söyleyen Müdür Ekici “Böylelikle daha geniş bir katılım imkan sağlayacağız. Çalıştaylarda mesleki eğitimdeki öğrencilerin mesleki ve akademik kariyerlerinin artırılması, istihdam alanlarına göre yetiştirilmesi ve yeni açılacak dalların belirlenmesi konuları üzerinde çalışmalar yapılacak” dedi.

Gün boyu süren çalıştayda; ülke de nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için meslek liselerinin önemi arttığına değinildi. Ayrıca meslek liselerinin sektördeki işletmelerin ihtiyaçları ile eş güdümü sağlayan iş birliğinin sağlanması ve bölgesel bazda arztalep dengesine yönelik mesleki ve teknik eğitim planlanmamalarının yapılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.