MHP Merkezefendi’den spor ve sporcuya destek

MHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı tarafından Denizli’nin köklü kulüpleri arasında bulunan Akkonakspor’a malzeme yardımı yapıldı. Burada konuşan İlçe Başkanı Mehmet Altıntaş, “Gençliğin yanında olmak, onlara destek olmak bizlere onur ve gurur vermiştir” dedi.



Akkonak Stadı’nda gerçekleşen malzeme yardım törenine MHP Merkezefendi İlçe Başkanı Mehmet Altıntaş, yönetim kurulu üyeleri, Akkonakspor Kulüp Başkanı Levent Özel ile yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular antrenörler katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen törende Akkonakspor Kulüp Başkanı Levent Özel tarafından Başkan Altıntaş’a Akkonakspor forması hediye edildi.



“Sağlıklı bir toplum olma açısından spor çok önemli”

Burada futbolculara seslenen Başkan Altıntaş, MHP olarak her zaman geleceğimiz olan gençliğe önem verdiklerini belirterek “Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Yeni Nesil Gençlerin Eseri olacaktır ”demiştir. Bizler de MHP Merkezefendi İlçe Teşkilatı olarak her zaman gençliğin yanındayız. Her ne ihtiyaçları olursa olsun İlçe teşkilatına gelmeleri yeterli. Bu nedenle gençliğin spor yapması farklı alışkanlıklar yerine spora yönlendirilmesi çok önemli.

Buradan bütün anne ve babalara sesleniyoruz. Çocuklarınıza spor yaptırın, spor okullarına yazdırın. Çünkü onların gelişimi açısından sağlıklı bir toplum olma açısından spor çok önemli. Bu nedenle gençlerin yanında olmak bizlere ayrı bir onur ve gurur vermiştir. Ben bütün ilçe teşkilatımı ve destek de yardımlarını esirmeyen sponsor firmamıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Akkonakspor Kulüp Başkanı Levent Özel de, bu desteğin örnek olması dileğini vurgulayarak “MHP Denizli İlçe Teşkilatında görevli olan arkadaşlarımızın çocukları da Kulübümüzde futbol oynuyorlar. Kendileriyle de sürekli görüşüyoruz. Bizim kulübe destek olma kararı almışlar hepsine çok teşekkür ediyorum. Neticede biz amatör bir kulübüz. Hiçbir yerden gelirimiz yok. Burada spor yapan gençlerde hepimizin çocuğu inşallah bu tür yardımlar devam eder. Herkesi bu duyarlılığa davet ediyoruz. Çünkü gençliğin spor yapması demek sağlıklı bir toplumun oluşması demek” dedi.

