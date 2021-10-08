Büyükşehir DESKİ Arama-Kurtarma ekibi eğitimlerine devam ediyor

Denizli Büyükşehir DESKİ AramaKurtarma Timi olası afet ve kazalara karşı hem teorik hem de pratik eğitimlerine devam ediyor. Büyükşehir DESKİ ve AFAD işbirliğinde arama kurtarma tatbikatı ile kurtarma eğitim programı düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü ile AFAD arasında yapılan eğitim protokolü kapsamında kentsel arama kurtarma eğitimi ve dağlık alanda doğa arama kurtarma ttabikat programı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında düzenlenen dağlık alanda doğa arama kurtarma eğitimi Karataş Mevkii'nde yapıldı. Tatbikata Büyükşehir Belediyesi DESKİ’den hekim, hemşire, iş güvenliği uzmanları ve psikologdan oluşturulan 14 kişilik arama kurtarma ekibi katıldı. Teorik ve pratik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde psikolojik hazırlık eğitimi, lojistik, intikal, güvenlik, tampaydesikas, tahliye ve tahliye türleri, genel yapı bilgisi, genel hazmat bilgisi, coğrafi bilgi sistemi kullanımı konuları işlendi.

Teorik ve uygulamalı eğitimler verildi

Ayrıca kurtarmada kullanılan ipler, halatlardüğümler, teknik malzemeler ve kamp malzemeleri, sedye ile yaralı tahliyesi, dar ve dik açı ile yaralı tahliyesipalanga sistemleri, INSARAG uygulamaları konularında teorik eğitimler verildi. Büyükşehir Belediyesi DESKİ arama kurtarma ekibi uygulamalı olarak da enkaz simülasyonlarında çalışarak kentsel arama kurtarma ve dağlık alanda çalışarak doğa arama kurtarma etaplarını tamamladı.

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