Denizlispor güç depoluyor



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de çıktığı 8 maçta 7 puan toplayan 15'inci sıradaki Denizlispor, milli arayı iyi değerlendirmek istiyor. Lig maçlarının başlamasının ardından kadrosunu kurabilen ve oynadığı karşılaşmalarda hazırlık kampı geçirmemenin eksikliğini yaşayan Ege ekibi, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yoğun bir çalışma temposu içinde çalışıyor. Sakat futbolcusu bulunmayan Denizlispor, teknik direktörü Serhat Gülpınar yönetiminde günde çift idman yaparak kondisyon seviyesini arttırmak istiyor.İyi bir kadroya sahip olduklarını belirten profesyonel futbol şube sorumlusu Necip İrdem, milli maç arasından sonra puan kayıplarını telafi etmek istediklerini söyledi. Sıkı bir program dahilinde futbolcuların çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran İrdem, "Milli maç arasından sonra takımımızın kondisyon seviyesi yüzde daha da yukarı çıkacak. Geç kurulan bir takım olduğumuzdan sezon başı kampı yapamamıştık. Bunu telafi etmeye çalışıyoruz. Daha yüksek bir form grafiği ile lige başlamayı hedefliyoruz" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Denizli

2021-10-08 11:54:13



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