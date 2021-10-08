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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale Belediyesi tarihe sahip çıkıyor

İHA

Pamukkale Belediyesi tarihe sahip çıkıyor

Pamukkale Belediyesi, 137 yıl önce yapılan tarihi Belenardıç Camisinin restorasyonunu tamamladı. Mahalledeki üst yapı ve kapalı pazar yeri yapım çalışmaları ile birlikte restorasyonu yapılan camide uzun bir aradan sonra Cuma namazı kılındı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Belediye olarak tarihe sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
Pamukkale Belediyesi, Belenardıç mahallesindeki hizmetlerin toplu açılış törenini gerçekleştirdi. 1884 yılında inşa edilen Tarihi Belenardıç Camisi’nde Pamukkale Belediyesi tarafından 2019 yılında Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alınan rölöve, restitüsyon ve restorasyon izinleri kapsamında aslı korunarak gerçekleştirildi. Adeta ilmek ilmek işlenen çalışmalar yaklaşık 1 yıl sürerken, restorasyon çalışmasının bütçesi yaklaşık 1 milyon 500 bin TL oldu. 137 yıllık camideki çalışmalar tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı. Belenardıç mahallesinde ihtiyaç olan kapalı pazar yeri ise yaklaşık 365 bin TL’lik yatırımla geçen yıl kısa süre içinde tamamlanarak hizmete girerken, koronavirüs pandemisi nedeniyle açılışı yapılamamıştı. Pazar yerinde muhtar odası da yer alıyor. Mahallede Pamukkale Belediyesi ekipleri yaklaşık 10 bin metrekare beton kilit parke taşı döşemesi çalışması yaparak mahallenin üst yapı sorununu da çözüme kavuşturmuş oldu. 1884 yılında yapılan ve 1996 yılında tarihi yapı olarak tescillenen Belenardıç Camisi’nin restorasyonu ile birlikte kapalı pazar yeri ve üst yapı çalışmalarının açılış törenin düzenlendi. Cuma namazı ardından düzenlenen tören öncesinde protokol üyeleri camide yapılan restorasyon çalışmaları ve caminin önceki görsellerden oluşan sergiyi gezdi.

“Ecdadımızın mirasına sahip çıkıyoruz”
Törende konuşma yapan Belenardıç Muhtarı Mehmet Erzen, 15 senedir tarihi Belenardıç Cami’nin restorasyonu için mücadele verdiklerini ifade ederek, “Bu konuda emek veren herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve ekibi bu tarihi camimizi restore ederek yeniden halkın kullanımına sundu. Pamukkale Belediyesi Kapalı Pazar yeri, beton kilit parke taşı gibi birçok hizmeti de halkımıza kavuşturdu. Allah emek veren herkesten razı olsun” dedi.

Belenardıç’ın kadim topraklar olarak adlandırılacak nitelikte olduğunun altını çizen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Burada 1530 yılında atalarımızın yaşadığına dair izler var. Burası eski adıyla Torapan köyü idi. 1954 yılında da Belenardıç olarak isimlendirilmiş. Buradaki tarihi cami de Torapan Cami olarak biliniyordu. Bu tarihi camiye girince kendimizi atalarımızın bir başka mirası olan Ayasofya Cami’nde gibi hissediyoruz. 1884 yılında yapılan ve türünün nadir örneklerinden olan camimizin protokolünü Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda imzalamıştık, bir yıl sonra ise hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 1 milyon 500 bin TL’ye mal olan restorasyon çalışmasıyla ecdadımızın bizlere miras olarak bıraktığı bu tarihi camiyi gelecek nesillere aktarmış oluyoruz. Belenardıç’a ihtiyaç olan kapalı pazar yeri ve üst yapı çalışmalarını da bu törenle hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her mahallemize olduğu gibi Belenardıç mahallemize de ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu. AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör de yaptığı konuşmada, “Pamukkale Belediyesi bu güzel mahalleye güzel hizmetler sunuyor. Tarihi Belenardıç Camisi’nde yapılan çalışmalar ile bu cami geleceğe aktarılmış oluyor. Emek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

“Başkan Örki önemli hizmetler yapıyor”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise Belenardıç Camisi’nin atalarımız tarafından yapıldığını ve günümüze kadar geldiğini belirterek, “Pamukkale’mizde hizmet destanı artarak devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki, bu tarihi camide restorasyonu yaparak önemli bir hizmet yapmış oldu. Ecdadımızın 137 yıl önce yaptığı cami bugün aslı korunarak yeniden hayat buldu. Bu sayede atalarımızın emanetlerini geleceğe aktarıyoruz. Belenardıç mahallemizde yaptığı çalışmalardan dolayı Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye ve ekibine teşekkür ediyorum. Tarihi Belenardıç Cami restorasyonu başta olmak üzere mahalleye yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

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