A. Denizlispor'un müsabaka programı belli oldu

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A. Denizlispor’un TFF 1. Lig 913. hafta ve Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabaka programı açıklandı.

Programa göre A. Denizlispor’un maçları şu şekilde:

9. Hafta

A. Denizlispor Balıkesirspor

16 Ekim Cumartesi 16.00

Denizli Atatürk Stadyumu



Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu

Altaş Denizlispor Şile Yıldızspor

27 Ekim Çarşamba 14.00

Denizli Atatürk Stadyumu

11. Hafta

A. Denizlispor Kocaelispor

31 Ekim Pazar 19.00

Denizli Atatürk Stadyumu



12. Hafta

Tuzlaspor A. Denizlispor

5 Kasım Cuma 20.00

Vefa Stadyumu



13. Hafta

A. Denizlispor Keçiörengücü

21 Kasım Pazar 16.00

Denizli Atatürk Stadyumu



35 günde toplam 5 maça çıkacak olan Altaş Denizlispor, TFF 1. Lig’in 10. haftasını bay takım olarak geçirecek.

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