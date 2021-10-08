A. Denizlispor'un müsabaka programı belli oldu

A. Denizlispor’un TFF 1. Lig 913. hafta ve Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabaka programı açıklandı.
Programa göre A. Denizlispor’un maçları şu şekilde:
9. Hafta
A. Denizlispor Balıkesirspor
16 Ekim Cumartesi 16.00
Denizli Atatürk Stadyumu
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu
Altaş Denizlispor Şile Yıldızspor
27 Ekim Çarşamba 14.00
Denizli Atatürk Stadyumu
11. Hafta
A. Denizlispor Kocaelispor
31 Ekim Pazar 19.00
Denizli Atatürk Stadyumu
12. Hafta
Tuzlaspor A. Denizlispor
5 Kasım Cuma 20.00
Vefa Stadyumu
13. Hafta
A. Denizlispor Keçiörengücü
21 Kasım Pazar 16.00
Denizli Atatürk Stadyumu
35 günde toplam 5 maça çıkacak olan Altaş Denizlispor, TFF 1. Lig’in 10. haftasını bay takım olarak geçirecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.