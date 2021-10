Kadınlar meme kanserine karşı bilgilendirildi

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında Merkezefendi Belediyesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri’nde seminer düzenlendi.



Merkezefendi Belediyesi Merkezefendi’de yaşayan kadınları sağlıktan sosyal hayata, eğitimden spora birçok alanda bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen 131 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’ kapsamında ‘Meme Kanseri Farkındalık Semineri’ düzenledi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da düzenlenen seminere katıldı. ‘Meme Kanseri Farkındalık Seminerleri’ Merkezefendi, Gümüşçay, Sevindik, Akkonak ve Servergazi Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri’nde Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Umut Faydacı ve Ege Kent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Tekin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Seminerde, meme kanserinin Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu söyleyen Op. Dr Umut Faydacı katılımcıları bilgilendirdi. Erken teşhisin hayat kurtardığının vurgulayan Op. Dr. Umut Faydacı, “Kadınlarda yaygın olarak görülen meme kanserinde kadınlar bu konuda çekiniyorlar. İlk olarak her ay 15 dakika ayırarak kendimizi kontrol etmemiz büyük önem taşıyor. Teknolojinin ve ilaç sektörünün gelişmesiyle birlikte tedavilerimizde büyük oranda başarı sağlıyoruz. Bu noktada erken teşhis çok önemli. Temennimiz kanserin ilk evlerinde müdahale edebilmek. Kansere yakalanmamak için sizlerin de gerekli bilgiye sahip olması gerekiyor. Bizler de bu amaçla buradayız” dedi. Seminere katılan kadınlar da merak ettikleri soruları Op. Dr Umut Faydacı’ya yönelterek cevap aldılar.



“Meme kanserinde erken tanı, erken teşhis ve tedavi çok çok önemli”

Meme kanserinde erken tanı, erken teşhis ve tedavinin çok önemli olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir kadın başkan olarak Merkezefendi’de yaşayan kadınlarımızın sağlığı, bilinçlendirilmesi çok önemli. Meme kanserinin farkındalığı da çok önemli. Kadınlarda fazla görülen bir kanser türü maalesef. Sık sık kontrol edilmesi gereken bir durum. Meme kanserinde erken tanı, erken teşhis ve tedavi çok çok önemli. Bu anlamda sizlerin de en kısa zamanda belirli aralıklarla kontrol edilmeniz gerekiyor. Asla bunu ihmal etmeyin. Sizler iyi olmazsanız, sağlıklı olmazsanız, mutlu olmazsanız ne o aile mutlu olur ne de çocuğunuz mutlu olur. Bir başkan olarak değil bir kadın olarak her zaman yanınızdayım. Her türlü talebinizi bu merkezlerimize bildirebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

