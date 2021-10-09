Yeniden cezaevine gönderilen hükümlünün yeğeni; “Amcam kaçak değil, 5 yıldır tutukluydu”

Denizli’de hakkında verilen cezanın onanmasının ardından yeniden tutuklanan hükümlünün yeğeni, “Amcam söylendiği gibi kaçak değil, 5 yıldır cezaevindeydi ve halen korana izninde bulunuyordu” dedi.

Denizli’nin Sevindik Mahallesinde 10 Ağustos 2015 günü meydana gelen olayda, İbrahim Çakır ile Mehmet Tetikel arasında yaşanan kavgada boynu kırılan Mehmet Tetikel hayatını kaybetti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen İbrahim Çakır, 5 yıl Denizli’deki kapalı cezaevinde kaldıktan sonra iyi hali göz önünde bulundurarak İzmir – Foça Açık Cezaevine nakledildi. Geçtiğimiz Ekim ayında korona virüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli olarak çıkan İbrahim Çakır, yargılanma süresinin tamamlanmasının ardından 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 7 Ekim 2021 tarihinde hakkında yakalama kararı çıkartılan İbrahim Çakır, dün yaşadığı Çal ilçesine Dayılar Mahallesinde gözaltına alınarak işlemlerinin ardından yeniden cezaevine teslim edildi.



Ailesi kaçak iddialarına tepki gösterdi

İbrahim Çakır’ın yeniden tutuklanmasıyla ilgili olarak sosyal medyada “6 yıldır kaçak olduğu” veya “Cezaevinden firar ettiği” şeklinde yorumlar yapıldığını belirten yeğeni Oğuzhan Çakır, “Bu paylaşımları görünce, ailecek çok üzüldük. Amcam, istemeden bir arkadaşının ölümüne neden oldu. Sonra evden eşyalarını alarak, karakola gidip kendisi teslim oldu. 5 yıl kapalı cezaevinde kaldıktan sonra Foça Açık Cezaevine nakledildi. İyi halinden dolayı korona iznine çıkartıldı. Onu 25 Ekim 2020 tarihinde bizzat kendim gidip İzmir’den alıp geldim ve halen izni devam ediyordu. Bu insan kaçak değil. Dayılar Mahallesine yerleşti ve akşamları ağabeyinin kahvehanesini işletiyordu. Bir anda jandarmalar gelip alıp götürdü. Ne olduğunu anlamadık. Sonradan cezasının kesinleştiğini öğrendik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.