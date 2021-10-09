Güvenlik kamerasına baka baka bisikleti çaldı

Yer: Çanakkale... 7 metre aşağıya inebildiler ama çok daha derin

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kimliği belirsiz kişi, iş merkezi girişindeki merdivenin altında bulunan bisikleti güvenlik kamerasına bak baka çaldı. Polis, bisikleti çalan şüphelinin görüntülerden tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Sırakapılar Mahallesi Saltak Caddesi'nde bulunan iş merkezinde meydana geldi. Muhasebe bürosunda çalışan Hüseyin Akıncı (31), kendisine ait bisikleti iş merkezinin girişindeki merdiven altında bulunan boşluğa bırakarak, iş yerine geçti. Bir süre sonra kimliği henüz belirlenemeyen kişi, bisikleti görünce iş merkezinin girişinde dolaşmaya başladı. Yüzünde maske olan hırsızlık şüphelisi, kimsenin olmadığı bir anda güvenlik kamerasına bak baka bisiklete binerek uzaklaştı. Bisikleti çalınan Hüseyin Akıncı, kamera kayıtlarını polis merkezine götürerek, hırsızlık yapan kişiden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, bisikleti çalan şüphelinin görüntülerden tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-10-09 14:10:26



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