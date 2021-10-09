Denizli vaka sayısı en çok artan 10 il arasında Denizli' de vaka sayısı 100 binde 158.71

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli vaka sayısı en çok artan 10 il arasında Denizli' de vaka sayısı 100 binde 158.71

İHA

Denizli vaka sayısı en çok artan 10 il arasında Denizli' de vaka sayısı 100 binde 158.71

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Denizli'nin de olduğunu açıkladı.
Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Bütün illerin vaka sayısını 100 bin üzerinden değerlendiren harita paylaşan Bakan Koca, 25 Eylül ile 1 Ekim 2021 arasında olan vakaları ve vakaların bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı. Bu kapsamda 10 il arasında Denizli'de bulunurken, vaka sayısı 100 binde 158,71 olarak görüldü. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "25 Eylül1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muhammed Üstek’ten Horozkentspor’a büyük destek
YEREL HABERLER Muhammed Üstek’ten Horozkentspor’a büyük destek
Güvenlik kamerasına baka baka bisikleti çaldı
YEREL HABERLER Güvenlik kamerasına baka baka bisikleti çaldı
Mustafa Üstek’ten Horozkentspor’a büyük destek
YEREL HABERLER Mustafa Üstek’ten Horozkentspor’a büyük destek
Egekent Hastanesi’nde yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Egekent Hastanesi’nde yapılan yangın tatbikatı ...
Yukatel Merkezefendi seri peşinde
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi seri peşinde
O fotoğraf sonlarını hazırladı Arandığını bile bile arkadaşlarıyla eğlenmeye gitmesi yetmezmiş gibi bir de fotoğraf çektirdi Aranan şüphelilerin yer aldığı kareyi sosyal medyada fark eden JASAT, 10 günde fotoğraftaki 3 kişiyi yakalayıp adalete teslim etti
YEREL HABERLER O fotoğraf sonlarını hazırladı Arandığını bile bile ...
Çıntar tezgahlarda yerini almaya başladı
YEREL HABERLER Çıntar tezgahlarda yerini almaya başladı
Dr. Faydacı, meme kanserine karşı kadınları bilgilendirdi Kadınlar meme kanserine karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Dr. Faydacı, meme kanserine karşı kadınları ...
Yalancı bahara aldanan kiraz ağacı çiçek açtı Kiraz ağaçları çiçek açması görenleri hayrete düşürdü
YEREL HABERLER Yalancı bahara aldanan kiraz ağacı çiçek açtı Kiraz ...
Yeniden cezaevine gönderilen hükümlünün yeğeni; “Amcam kaçak değil, 5 yıldır tutukluydu”
YEREL HABERLER Yeniden cezaevine gönderilen hükümlünün yeğeni; ...
Kadınlar meme kanserine karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Kadınlar meme kanserine karşı bilgilendirildi
Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı açıldı
Hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı çıkarılan sürücü hastane yolunda hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı çıkarılan ...
A. Denizlispor'un müsabaka programı belli oldu
YEREL HABERLER A. Denizlispor'un müsabaka programı belli oldu
Firari cinayet hükümlüsü 3 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER Firari cinayet hükümlüsü 3 yıl sonra yakalandı
Denizli kitaplarla buluştu Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Denizli kitaplarla buluştu Denizli Büyükşehir ...
'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklanan Odabaşıoğlu'na CHP heyetinden ziyaret
YEREL HABERLER 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklanan ...
4 bin öğrenciye 3 milyon 840 bin TL öğrenim yardımı
YEREL HABERLER 4 bin öğrenciye 3 milyon 840 bin TL öğrenim yardımı
Pamukkale Belediyesi tarihe sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi tarihe sahip çıkıyor
Husumetlisinin boynunu kırarak öldüren hükümlü 3 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER Husumetlisinin boynunu kırarak öldüren hükümlü 3 yıl ...
Türkiye’de her 3 kişiden 1’inde görülen gizli şekere karşı uzmanlar uyardı
YEREL HABERLER Türkiye’de her 3 kişiden 1’inde görülen gizli şekere ...
Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
3 kişinin yaralandığı gazino baskının azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER 3 kişinin yaralandığı gazino baskının azmettiricisi ...
1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması için bağışladı
YEREL HABERLER 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.