Eşitsizliğe maruz kalmak ruh sağlığını olumsuz etkiliyor

Özel Denizli Tekden Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülnur Şen ile Aile Terapisti ve Psikolog Makbule Tutak Altuntop, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla bilgilendirmelerde bulundu.



Dünya Ruh Sağlığı Merkezinin girişimi ile 1992 yılından beri her yıl farklı temalarla 10 Ekim günü “Dünya Ruh Sağlığı” günü olarak kutlanıyor. Yapılan etkinliklerle ruh sağlığının önemine dikkat çekerek toplumu bu konuda bilinçlendirmek amaçlanıyor. Her yıl farklı temalarla dikkat çeken ‘Ruh Sağlığı Günü’nde bu yılki tema “Eşit olmayan bir dünyada ruh sağlığı” olarak belirlendi.



“Eşitsizlik, ruh sağlığı hizmetlerine erişimini de etkilemektedir”

Ruh sağlığının insan yaşamına olan etkileri konusunda uyarılarda bulunan Özel Denizli Tekden Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatrist/Psikoterapist) Uzmanı Dr. Gülnur Şen, “Bildiğiniz üzere her yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak kutlanmaktadır. Bu yıl Ruh Sağlığı Günü teması ‘Eşitlik olmayan dünyada Ruh sağlığı’ olarak belirlenmiştir. Eşitsizlik, ruhsal problemlerin ortaya çıkmasında, şiddetlenmesinde ve yinelenmesinde önemli bir faktördür. Ayrıca eşitsizlik, ruh sağlığı hizmetlerine erişimini de etkilemektedir. Bazı toplumsan nedenlerde olduğu gibi pandemi de ruh sağlığı hizmetlerine erişimi oldukça etkilemiştir. Ayrıca etiketleme de ruh sağlığı hizmetlerine başvurma sürecini etkilemiştir. Bu bilgiler ışığında ihtiyaç duyduğunuz ruh sağlığı hizmetlerine başvurmaktan çekinmeyiniz. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününüz kutlu olsun” şeklinde konuştu.



“Ruh sağlığı bölümüne gelenler asılsız söylemlerle etiketlenmektedir”

Dünya genelinde milyonlarca kişinin ruh sağlığı problemi yaşadığına dikkat çeken Aile Terapisti ve Psikolog Makbule Tutak Altuntop ise; “ Dünya nüfusunda neredeyse 450 milyon birey ruh sağlığında yaşadığı sorunlar sebebiyle işlevsel kayıp vermektedir. Covid 19 döneminde, eve kapanmalar, alınan tedbirlerle beraber artan anksiyete, depresyon, stres ve diğer birçok ruhsal sağlık sorununun arttığı gözlenmiştir. Pandemi döneminde yaşanan bu sıkıntılar ruh sağlığına ihtiyacın olduğunu bizlere göstermiştir. Psikiyatri rahatsızlığı olanların, covid hastalığına yakalanma riskleri daha da artmış ve kendilerini daha stresli, endişeli hissetmesine sebep olmuştur. Bizim toplumumuzda damgalama birçok yerde görülmektedir. Ruh sağlığı bölümüne gelenler ‘deli, şizofren, dengesiz ilaç kullanıyormuş’ gibi söylemlerle etiketlenmektedir. Ruh sağlığı danışanları etiketlemelerden çok fazla etkilenen, endişe duyan danışanlardır. Bu etiketlemelerden dolayı çekinirler ve tedavi için başvurmayı ertelerler. Etiketleme ciddi bir iletişim problemidir. Özellikle kırsal alanlarda birbirine yakın yaşayan insanların olduğu bölgelerde bu tür etiketlemelerle daha sık karşılaşmaktayız. Kişinin iyi yönlerini görmezden gelip içe kapanmasına, kendisini izole etmesine, sosyal, psikolojik ve ekonomik birçok sorunları doğurmasına sebebiyet verebilmektedir” dedi.

