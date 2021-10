Amatör Spor Haftasına Pamukkale Belediyesi damga vurdu

Pamukkale Belediyesi, ilimizde kutlanan Amatör Spor Haftası etkinliklerine damga vurdu. Bu hafta içinde ilçede faaliyetlerine devam eden amatör futbol kulüplerine malzeme desteği sağlayan Pamukkale Belediyesi, 70 okula da masa tenisi seti dağıtımı gerçekleştirdi.



Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Pamukkale Belediyesi, Amatör Spor Haftası’na da damga vurdu. Her yıl 410 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası’ndaki organizasyonlara Pamukkale Belediyesi büyük destek sağladı. 4 Ekim’deki kortej yürüyüşüne Pamukkale Belediye Spor Kulübü sporcuları katılarak etkinliklere renk kattı. 5 Ekim tarihinde ilçede bulunan 29 futbol kulübüne forma, şort, tozluk, tekmelik, antrenman topu, çanta ve antrenman malzemelerinin yanında antrenörlere spor malzemeleri dağıtıldı. Bu hafta kapsamında Pamukkale Belediyesi, ilçede bulunan toplam 70 ortaokul ve liseye masa tenisi seti dağıtımını gerçekleştirdi. Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde ayak tenisi turnuvası da Pamukkale Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşti.



“Spor bizim olmazsa olmazımız”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sporu önemsediklerini ifade ederek, “Spor gençlerimizin geleceğe daha sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını sağlıyor. Biz de bu bilinçle hareket ederek spor ile ilgili çalışmalara ağırlık veriyoruz. Pamukkale Belediye Spor Kulübü’nde aktif olan branşlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Daha fazla gencin spor yapmasına olanak sağlıyoruz. Bunun yanında ilçemizi bir spor kenti yapmak için sporla ilgili yatırımlara hız verdik. Akköy ve Akvadi statlarında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bunun yanında ilçemizin farklı mahallelerinde 30 halı saha, 25 basket sahası yapacağız. Tamamlanmak üzere olan Aktepe Sosyal Tesisleri’nde salon sporlarının yapılması için planlamalar yapıyoruz. İlçemizin spor kenti olması için bu ve benzeri birçok projeyi hayata geçireceğiz. Bunun yanında Ekim ayında kutlanan Amatör Spor Haftası’nda da önemli rol oynadık. Yapılan etkinliklere destekler sağladık. Bu hafta içinde ilçemizdeki 29 futbol kulübüne malzeme dağıttık” dedi.



Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapılacağını belirten Başkan Örki, “Geleceğimiz olan gençlerimiz için ortaokul ve liselere masa tenisi setlerinin dağıtımını gerçekleştirdik. Bisiklet turu ve ayak tenisi turnuvasına katkılar sağladık. Gelecek hafta sonunda Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası finallerine Pamukkale Belediyesi olarak ev sahipliği yapacağız. Yeni kurulan Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu’nun tarihindeki ilk Türkiye Şampiyonası Pamukkale’mizde gerçekleşecek. Biz sporun ve sporcunun olduğu her yerde varız. Olmaya da devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapabilmeleri için gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Amatör Spor Haftası’nı kutlar, herkese spor dolu günler dilerim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.