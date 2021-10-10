Kazada ölen 2 çocuğunun annesini gözyaşlarıyla uğurladı

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Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Emel Karababa (40), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Denizli-Antalya kara yolu Yassıhöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'de yaşayan evli, 2 çocuk annesi Emel Karababa, yolcu minibüsüyle ailesinin yaşadığı Yassıhöyük Mahallesi'ne geldi. Minibüsten indikten sonra yolun karşısında kendisini bekleyen babasının yanına geçmek isteyen Karababa'ya, M.A.'nın kullandığı SZ BF1 İsviçre plakalı otomobil çarptı. Karababa, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karababa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Karababa'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü M.A.'yı gözaltına aldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Karababa'nın cenazesi, bugün yakınları tarafından alınarak Yassıhöyük Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Pamukkale ilçesi Zeytinköy Merkez Mahalle Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Emel Karababa'nın eşi Süleyman Karababa, gözyaşı dökerek taziyeleri kabul etti. Öğle vakti beklenmeden kılınan namazının ardından Karababa'nın cenazesi, Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan gözaltına alınan sürücü M.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Acıpayam Deniz TOKAT

2021-10-10 15:29:29



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