Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Erbay: Her gün bir uçak dolusu insanımızı kaybediyoruz

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ son bir hafta içinde en fazla koronavirüs vakası artışının yaşandığı iller arasında yer aldı. Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hakan Erbay, turizm hareketliliği ve önlemlere uyulmaması nedeniyle vaka artışları yaşanmış olabileceğini belirtip, "Her gün bir uçak dolusu insanımızı kaybediyoruz. Önlemlere dikkat edilmesi ve aşılanmaya bir an önce başvurulması son derece hayati görünüyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan açıkladığı illere göre haftalık vaka sayısı haritasında Denizli, vakalardaki yükselişle dikkat çekti. Denizli, son bir haftada Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin ve Samsun ile en fazla vaka artışı yaşanan 10 şehirden biri oldu. Yüzde 76,7'lik aşılama oranıyla koronavirüsle mücadelede mavi kategorideki iller arasında olan Denizli'de, 18-24 Eylül tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı 98,37 iken, 25 Eylül-1 Ekim'de bu rakam 158,71'e yükseldi.

VATANDAŞLARA ÖNLEM ÇAĞRISI

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hakan Erbay, koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışı değerlendirdi. Koronavirüs vaka sayılarının tüm ülkede yükselişe geçtiğini, Denizli'nin de en fazla vaka artışı yaşanan illerden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erbay, "Vaka artışlarının çeşitli nedenleri var. Turizm hareketleri, önlemlere dikkat edilmemesi gibi nedenler etkili olabilir. Maske mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmeli. Bunlara uyulmazsa, ciddi derecede hasta eden, hatta öldüren koronavirüs hastalığı ile mücadelemiz eksik kalıyor. Koronavirüs ve ortaya çıkan mutasyonları tüm dünyayı tehdit ediyor" dedi.

'HER GÜN BİR UÇAK DOLUSU İNSANIMIZI KAYBEDİYORUZ'

Koronavirüsle mücadelede aşılamanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Erbay, "Herkesin aşısını yaptırması ve kişisel temizliğe önem göstermesi gerekiyor. Günlük vaka sayıları ülkemizde 28 binlere çıktı. Haziran ayına göre 6-7 kat arttı. Dün açıklanan rakamlara göre 206 koronavirüs kaynaklı ölüm meydana geldi. Her gün bir uçak dolusu insanımızı kaybediyoruz. Önlemlere dikkat edilmesi ve aşılanmaya bir an önce başvurulması son derece hayati görülüyor. Aşı karşıtlığına da itibar edilmemesi konusunda da vatandaşlarımızı uyarıyoruz" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

