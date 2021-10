Merkezefendi Belediyesi’nden 104 okula spor malzemesi desteği

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

Merkezefendi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren İlkokul, Ortaokul, Lise Ve Özel Eğitim Okulları Spor Malzemesi Yardım Programı ve Çalıştayı’ı düzenledi.

104 okula malzeme desteğinin yapıldığı program Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Göreve geldiğimiz tarihten itibaren amatör spor kulüplerine büyük destek sağlıyoruz. Bu desteğimizi okullarımıza da yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu programımızın ilkini burada gerçekleştiriyoruz. 2019’dan bu yana okulların birçok talebini gerçekleştirdik. Farklı bir şey olsun istedik. Okullarımızın spor kulüplerine, çocuklarımıza, gençlerimize destek olmak istedik” dedi.

“Her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz”

Gelecek nesillerin doğru ve düzgün eğitim almasını istediklerini belirten Başkan Doğan, “Bu dönemde spor, eğitim ve sanat bizim için çok önemli. Yaşanan kötü koşullardan, sıkıntılardan çocuklarımızı korumak istiyoruz. Kurumlar arası son derece uyumlu çalışıyoruz. Tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. 33 ilkokul, 34 ortaokul, 31 lise ve 6 özel eğitim okulları olmak üzere 104 okulumuza destek olacağız. Çalışma arkadaşlarımız okullarımızın öğrenci sayılarını baz alarak titizlikle çalışma yaptı. Birçok branşta malzeme desteği yapıyoruz. Eğitime destek olmaya devam ediyoruz. Gelecek nesillerin doğru, düzgün eğitim ve öğretim almasını istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Okullarımıza her türlü desteği sağlıyoruz, sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“Geleceğimiz teminatı çocuklarımızın her zaman yanındayız”

İlçeye kazandırdıkları tesislerin sayısını artıracaklarını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Salgın koşullarındaki sıkıntıları biliyoruz. Bu sıkıntıları görev yetkimiz kapsamında çözmeye çalışıyoruz. Bu etkileri göz önüne alarak okullarımızdaki spor kulüplerine destek oluyoruz. Bütün çocuklarımızın ellerinden tutmak istiyoruz. Çocuklarımızı hem Merkezefendi Belediyesi hem de spor kulüpleriyle buluşturarak Türkiye’ye kazandırmak istiyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren 6 mahallemizde kadın çocuk yaşam merkezi açtık. Buralarda da kadınlarımız ve çocuklarımız için birçok branşta kurs veriyoruz. Hemşehrilerimizden geri dönüşler çok güzel oldu. Çocuklarımızın yaz ayında vakitlerini dolu dolu geçirmesini sağladık. Alpaslan Mahallemize çok güzel bir tesis kazandırdık. Birçok uzak mahalleden de bu tesise sporcularımız gelerek antrenman yapabiliyorlar. Bu tesislerimizin sayılarını artıracağız. Katılımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmesinler. Merkezefendi Belediyesi olarak onların her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.