Denizli’de 25 zehir taciri gözaltına alındı

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Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 25 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 25 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst ve ev aramalarında çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 12’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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