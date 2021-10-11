Denizli’de 718 farklı asayiş olayında 554 şüpheli gözaltına alındı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 127 bin 343 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 150 kişi yakalanırken, 718 farklı asayiş olayında ise 554 şüpheli gözaltına alındı.



Denizli’de polis ekipleri tarafından 4 İle 10 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 127 bin 343 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 150 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 127 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 78’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Yapılan çalışmalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 20 adet mermi, 1 adet bıçak, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı televizyon, 1 adet çalıntı dizüstü bilgisayar, 1 adet çalıntı oto teybi, hırsızlık olaylarında çalındığı tespit edilen 4 bin 300 TL para ele geçirildi.



Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 718 farklı asayiş olayında ise 554 kişi gözaltına alınırken 10 şüpheli tutuklandı.

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