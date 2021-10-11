Tütün ve cep telefonu kaçakçılarına 4 ayrı operasyon

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Denizli’de tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 4 ayrı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 42 bin 400 adet kaçak makaron, bin 180 adet kaçak dolma sigara ve çok sayıda değişik marka ve modellerde kaçak cep telefonu ve aksesuarları ele geçirildi.

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