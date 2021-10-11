Aranan 5 FETÖ üyesi hücre evinde yakalandı

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası ile arana ve haklarında yakalama kararı bulunan toplam 5 kişi, örgüte ait hücre evinde yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri bir süredir takibe aldıkları FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine operasyon düzenledi. Örgütün hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi ve 3 yıl 1 ay, 6 yıl 3 ay ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arana 3 kişi olmak üzere toplamda 5 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3 ‘ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Ayrıca DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.