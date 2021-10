Uzman Dr. Öztürk: Kurallar unutuldu, Denizli'de vaka sayıları arttı

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 25 Eylül1 Ekim tarihleri arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer alan Denizli'de aşılama ile birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarının unutulduğunu belirterek, "Vaka sayılarını tekrar düşürebilmek için kurallara harfiyen uyalım" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 25 Eylül 1 Ekim'i kapsayan her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına göre Denizli 158,71'e yükselerek ilk 10 il arasında yer aldı. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de, yazılı bir açıklama yaparak, Denizli'de bir önceki haftaya göre artan vaka sayılarını değerlendirdi. Denizli'de aşılama çalışmalarının iyi gittiğini, aşı ile birlikte vatandaşların rehavete kapılarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha az dikkat ettiğini belirten Öztürk, "Denizli olarak aşılama konusunda başarılı iller arasında yer alıyoruz. 1'inci doz aşılamada 735 bin 252 (yüzde 83,3), 2'nci doz aşılama da 643 bin 807 (yüzde 76,8) kişi aşılarını yaptırdı. Fakat aşıyla birlikte ister istemez vatandaşlarımızda bir rehavet ortamı oluştu. Sonbaharın da gelmesiyle birlikte açık alanlardan kapalı alanlara geçişin artması, maske ve mesafe kurallarına daha az dikkat edilmesi bu tablonun oluşmasına neden oldu. Tekrar vaka sayılarını düşürmek için kurallara harfiyen uymalıyız" ifadelerini kullandı.

'AŞI YAPTIRMA ORANI EN DÜŞÜK GRUP, 20 YAŞ ALTI'

Denizli'de aşı yaptırma oranı en düşük grubu 20 yaş altı gençlerin oluşturduğunu belirten Öztürk, "İlimizde 20 yaş altındaki gençlerin en az bir doz aşılama oranı yüzde 56.15, en az iki doz aşılama oranı yüzde 35,44'dür. Tabi bu oran diğer yaş gruplarına göre oldukça düşük. Bir an önce aradaki farkı kapatmamız lazım. Bu noktada gençlerimize büyük görevler düşüyor. 'Bana bir şey olmaz, aşı olmasam da olur' düşüncesinden sıyrılarak bir an önce aşılarını yaptırsınlar. Aşı koronavirüs ile mücadelede büyük bir kalkan. Bu kalkana daha güçlü tutunmak ve toplum bağışıklığını sağlamak için lütfen kurallara eskisinden daha sıkı sarılarak uyalım ve hala aşısını yaptırmayanlar varsa en yakın zamanda aşımızı yaptıralım" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-10-11 19:22:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.